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الإثنين، 16 يوليه 2018 01:41 م
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إزالة 79 حالة تعد على الأرض الزراعية بديرمواس وطوخ الخيل بالمنيا

الإثنين، 16 يوليه 2018 12:13 م
إزالة 79 حالة تعد على الأرض الزراعية بديرمواس وطوخ الخيل بالمنيا إزالة تعديات على الأراضى الزراعية - أرشيفية
المنيا – فريق قسم المحافظات
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تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا جهودها فى رفع الإزالات والإشغالات على الأراضى الزراعية، ومتابعة حالة النظافة العامة بالشوارع الرئيسية، فى إطار الحفاظ على رقعة الأراضى وحرم الطريق العام .

وأكد على غلاب رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا، إن الوحدة المحلية أزالت 60 حالة تعد على الأرض الزراعية، بمساحة فدان و12 قيراطا، وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم حماية الأراضى، من أجل الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المركز.

وقال محمد سيد رئيس مركز المنيا، إن الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، أزالت 19 حالة تعد على الأراضى الزراعية، بمساحة 12 قيراطا و22 سهما، وتحرير 26 محضر بناء بدون ترخيص، وتحرير 60 محضر نظافة، وتحصيل 151 ألفا و756 جنيها رسوم متنوعة (أملاك دولة - رسوم تفتيش)، بالإضافة إلى رفع مخلفات على مدار الشهر.

وتأتى هذه الحملات فى إطار التصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية، وإزالة أى حالة تعد فى مهدها، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات، وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

 


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