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الإثنين، 16 يوليه 2018 05:05 م
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إحالة 6 موظفين بإدارة مغاغة التعليمية بالمنيا للمحاكمة التأديبية

الإثنين، 16 يوليه 2018 04:01 م
إحالة 6 موظفين بإدارة مغاغة التعليمية بالمنيا للمحاكمة التأديبية النيابة الإدارية - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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أحالت النيابة الإدارية فى محافظة المنيا، 6 موظفين بإدارة مغاغة التعليمية للمحكمة التأديبية، لاتهامهم بتحرير وتزوير 195 إفادة وعقود عمل مؤقتة دون إبلاغ مديرية التعليم بالمحافظة، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها فى القانون.
 
وجاء قرار المستشار ناصر إبراهيم رئيس لجنة التأدييب بالنيابة الإدارية فى المنيا، ونائب رئيس الهيئة فى القضية رقم 666 لسنة 2016 نيابة مغاغة، المقيدة برقم حصر 74 لسنة 2017، بإحالة المتهمين عقب التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية فى مركز مغاغة، تحت إشراف المستشار حمادة صايم مدير النيابة الإدارة بمغاغة.
 
وشملت قائمة المتهمين كل من: "ر-ج-ط" مسئولة ملفات العاملين بإدارة مغاغة التعليمية، "ر-م-ا" معلمة بمدرسة أطنية الإبتدائية رقم "1"، "ع-و-ف" مسئول الماهيات بالإدارة،"ط-م-م" مختص شئون العاملين، "ع-م-ع" مدير شئون العاملين وحاليًا بالمعاش، "م-ع-ا" مدير مدرسة أطنية الإبتدائية رقم "1".

 


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