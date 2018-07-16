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الإثنين، 16 يوليه 2018 12:40 ص
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إحالة عامل للمحاكمة تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالأميرية

الإثنين، 16 يوليه 2018 12:00 ص
إحالة عامل للمحاكمة تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالأميرية دراجات نارية - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة الأميرية بإحالة عاطل للمحاكمة تخصص فى سرقة الدراجات النارية.

كان ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، ألقوا القبض على "محمد ا أ" 34 سنة، عاطل، ومقيم المطرية، لمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة دراجات بخارية بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الدراجات المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات البخارية واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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