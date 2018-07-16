إحالة سيد سيكا المتهم بواقعة كلب فيصل لمحكمة الجنح لاتهامه بترويع المواطنين

كتب أحمد الجعفرى

أحالت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف "سيد.ع" الشهير بـ سيد سيكا لمحكمة جنح بولاق الدكرور؛ لاتهامه بحيازة حيوان وترويع المواطنين به والبلطجة.

استمعت النيابة لأقوال "أحمد.م" 22 سنة عامل بناء والمجنى عليه فى واقعة كلب فيصل، والذى نفى فى التحقيقات وقوع أى اعتداء عليه من جانب المتهم المعروف بسيد سيكا، مؤكدًا أن ما تم بينهم كان على سبيل الهزار.

وتابع المجنى عليه فى أقواله أمام النيابة، أن الواقعة تعود أحداثها لأكثر من سنة ماضية، وأنه لم يصب فى الواقعة بأى مكروه، نافيًا اعتداء سيد سيكا عليه، ونفى علمه بهوية من نشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي.

وعن الإصابات الموجودة بيده قال إن الإصابة الموجودة بيده نتيجة "كوريك" أثناء عمله بالمعمار، والإصابة الأحرى تعود لأكثر من 14 عامًا حينما كان فى المدرسة الابتدائية.

وقال "أحمد"، إن العلاقة بينه وبين سيد سيكا طيبة، وتربطه به صلة صداقة منذ صغرهم، نافيًا أن يكون تعرض لتهديد لنفى الاتهامات، قائلًا: "والله ما حصل، وسيكا حبيبي وكنا بنهزر مع بعض".

وكانت الأجهزة الأمنية القت القبض على المتهم سيد سيكا، بمنطقة شارع العشرين بفيصل، بعد تداول فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء ترويعه شابا بواسطة كلب.