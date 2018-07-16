أكاديمية الشرطة تعلن بعد قليل شروط قبول دفعة جديدة من طلبة الثانوية العامة

كتبت : دينا الحسيني

يبدأ بعد قليل المؤتمر الصحفي لأكاديمية الشرطة المنعقد الأن بمقر الأكاديمية بالتجمع الخامس ، وذلك للإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية لعام 2018 .

ويحضر المؤتمر قيادات أكاديمية الشرطة وممثلى وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئى، ومن المقرر أن يقوم اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس الأكاديمية بالإعلان عن شروط القبول بكلية الشرطة بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والأزهرية، وسيقوم بتوضيح الشروط الواجب توافرها فى الطالب المتقدم سنياً وبدنياً، والإعلان عن مجموع القبول بالكلية .