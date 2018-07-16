"آلاء" طالبة أزهر سيناوية تغلبت على ظروف أسرية وتفوقت فى دراستها

شمال سيناء - محمد حسين

أكدت الطالبة آلاء وائل الخولى الحاصلة على المركز الأول فى القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء، أنها تحدت أهم ظرف واجهها هذا العام وهو تعرض والدتها لحادث إصابة وتفوقت رغم بعد والديها عنها وأنها تدرس فى معهد فتيات ضاحية السلام الأزهرى بالعريش، وحصلت على 593 درجة بنسبة نجاح بلغت 94.13%.

وقالت الطالبة المتفوقة: إن والدتها الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم شمال سيناء، تعرضت فى ديسمبر الماضى لحادث سير أثناء مرافقها لفريق من طلبة التربيه الخاصة أثناء رحلة لهم للإسكندرية للمشاركة فى مسابقة علمية فى شهر ديسمبر الماضى واستمر علاجها شهرين مواصلين فى المستشفى.

وأضافت، خلال هذه الفترة غابت والدتها وبدوره والدها رافقها فى رحلة العلاج، وتحملت هى مسئولية المذاكرة برعاية شقيقة لها فى كلية الهندسة وشقيق آخر يقوم بعمل دراسات عليا.

وقالت آلاء: إنها كانت تنتظر هذه النتيجة التى اجتهدت لتصل لها رغم الظروف الصعبة فى العريش وأنها تخطط لدخول بكلية الألسن أو الملفات والترجمة.

وتابعت: لكل طلبة الثانوية الأزهرية أن الحرص على التفوق يحب أن يكون عنوان لكل طالب، وإلا يدع الظروف أيا كانت تقضى على مستقبله ويتحداها بالايمان بالهدف الأهم وهو النجاح بتفوق لتحقيق الطموح.