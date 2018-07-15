3 مكاتب للتنسيق الإلكترونى بجامعة أسيوط لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، عن استعداد مكاتب التنسيق الإلكترونية بالجامعة ،لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة، وذلك فى المرحلة الأولى من التنسيق والمقرر لها أن تبدأ غداَ الاثنين 16 يوليو من الشهر الجارى.

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجمتع وتنمية البيئة، والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب،فى بيان له اليوم أن الجامعة قد اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للتيسير على الطلاب، موضحاَ أن المكاتب الثلاثة تتضمن المكتب الرئيسى بكلية الآداب، ويضم نحو 20 جهاز حاسب آلى، والمكتب الثانى بالمدينة الجامعية قطاع (أ) ويضم 25 جهاز، والمكتب الثالث بمعمل الحاسب الألى بكلية التربية بفرع الجامعة الوادى الجديد ويضم 20 جهاز ، وجميعهم متصلين بشبكة المعلومات بالجامعة ومزودين بخطوط إنترنت إضافية وأجهزة طابعة للطلاب المتقدمين .

وأشار الدكتور محمد عبداللطيف، إلى أن خطوات التسجيل تتم من خلال استخدام الرقم القومى للطالب، ورقم الجلوس، والرقم السرى المدون على استمارة الثانوية العامة، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الإنترنت الخاصة به، والتى تظهر له مع بدء عملية إدخال البيانات، وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى.