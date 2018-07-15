وكيل "صحة الشرقية": بنوك الدم ملتزمة بتطبيق الأسعار الجديدة لأكياس الدم

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، التزام جميع بنوك الدم بتطبيق لائحة الأسعار الجديدة، طبقا للقرارات الوزارية، لتصبح بسعر 72 جنيها بدلاً من 130 جنيها شاملة رسوم التوافق، مضيفا أنه كلف الإدارة العامة للطب العلاج بإدارة بنوك الدم بالمديرية بمتابعة لائحة أسعار أكياس الدم بالفروع التجميعية التابعة للمديرية.

وأكدت دكتورة رانيا محمد خيرى مدير إدارة بنوك الدم بالمديرية، أنه تم متابعة تنفيذ اللائحة المعتمدة بتاريخ 1/ 5/ 2017 ببنوك الدم التجميعية ببلبيس وديرب نجم والحسينية وفاقوس، وتم العمل باللائحة بالفعل بجميع مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وفى سياق متصل، ذكر بيان أنه تم الانتهاء من ميكنة جميع مكاتب مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 19 مكتبا نموذجيا، وذلك خلال 20 يوما فقط لينتهى بذلك استخراج الشهادات الورقية لفحص المشتغلين بالأغذية لتصبح جميعها مميكنة، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ قرار وزيرة الصحة بميكنة الشهادات الصحية على مستوى الجمهورية.

وأكد وكيل الوزارة، أن استخراج الشهادات المميكنة يهدف إلى منع التجاوزات من شهادات مخالفة أو غير صحيحة، وكذلك تيسير الخدمة على المواطن الشرقاوى.