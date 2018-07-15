وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد مستشفى المطرية ويفتتح توسعات قسم الغسيل الكلوى

تفقد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم مستشفى المطرية المركزى، وقام بافتتاح التوسعات الجديدة بقسم الغسيل الكلوى، حيث تم إضافة وافتتاح صالة جديدة للغسيل الكلوى بها 4 ماكينات جديدة تضاف للخدمة لخدمة عدد جديد من المرضى، حيث تستوعب 24 مريضًا، هذا بالإضافة إلى عدد المرضى الذين يحصلون على خدمة الغسيل الكلوى بالمستشفى ويبلغ عددهم 146 مريضًا.

وأصبح عدد ماكينات الغسيل الكلوى 41 ماكينة، بعد التوسعات بتكلفة 800 ألف جنيه، وذلك مساهمة من رجال المجتمع المدنى بالمطرية، كما قام وكيل الوزارة بتفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى حيث تفقد قسم الطوارئ والاستقبال، واطمئن على سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات،

كما قام وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتفقد قسمى العناية العامة، وعناية الاطفال المبتسرين، وشدد أثناء الزيارة على توافر الأدوية والمستلزمات بمختلف الأقسام وكذلك تواجد الأطباء، موجهًا الشكر لرجال المجتمع المدنى على ما يقومون به من تعاون وفى خدمة المرضى.