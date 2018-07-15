وفد طلاب جامعة أسيوط يقضون رحلة ثقافية تعليمية بجامعة داغستان بروسيا (صور)

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، عن عودة الوفد الحادى عشر من طلاب جامعة أسيوط، الموفدين إلى جامعات روسيا الاتحادية لقضاء فترة دراسية خلال الأجازة الصيفية، والذى يُعد الفوج الأول خلال هذا الصيف، وذلك فى إطار الاتفاقيات المبرمة بين جامعة أسيوط وعدد من الجامعات الروسية، والتى يرجع تاريخها إلى أكثر من 23 عاماً، تم خلالها تبادل العشرات من الوفود الطلابية بين الجانبين .

وأوضح الدكتور صلاح أبو الهوى منسق العلاقات بين جامعة أسيوط، وجامعات روسيا الاتحادية، ومدير مركز اللغة الروسية بالجامعة، أن ذلك الوفد يضم 6 من طلاب الجامعة الدارسين بالمركز، بالإضافة إلى الأستاذ طاهر حسن المدير الإدارى للمركز، والمشرف على الوفد، مضيفاً إلى أهمية مثل تلك الزيارات فى إثراء البعدين الثقافى والتعليمى للطلاب والتعرف على الحضارة والثقافة الروسية عن قرب، إلى جانب قضاء نحو 40 ساعة فى دراسة اللغة الروسية.

وأشار الدكتور صلاح، إلى أن زيارة الوفد الطلابى تضمنت زيارة إلى عدد من المدن الروسية، وأهم المعالم السياحية بها، وقضاء فترة دراسية بجامعة داغستان، حيث تم استقبال رئيس الجامعة للوفد فى نهاية الزيارة، وتسليمهم شهادات إنهائهم للدورة الدراسية، مشيرا إلى سفر الوفد الثانى عشر قريباً من طلاب جامعة أسيوط والمتجة إلى بيتاجورسيك، وهو ما يُعد الوفد الثانى والأخير خلال هذا الصيف .



طلاب جامعة أسيوط الموفدين إلى جامعات روسيا الاتحادية



طلاب جامعة أسيوط الموفدين إلى جامعات روسيا الاتحادية



طلاب جامعة أسيوط الموفدين إلى جامعات روسيا الاتحادية



طلاب جامعة أسيوط الموفدين إلى جامعات روسيا الاتحادية



طلاب جامعة أسيوط الموفدين إلى جامعات روسيا الاتحادية



طلاب جامعة أسيوط الموفدين إلى جامعات روسيا الاتحادية