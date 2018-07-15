video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وصول و سفر 3212 راكب بموانئ البحر الأحمر و تداول 589 شاحنة

الأحد، 15 يوليه 2018 10:24 ص
وصول و سفر 3212 راكب بموانئ البحر الأحمر و تداول 589 شاحنة ميناء سفاجا-ارشيفية
السويس- سيد نون
إضافة تعليق
صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى الرياض والحرية2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 719 راكب و130 شاحنة و61 سيارة.
 
بينما شهد الميناء بالأمس استقبال أربع سفن وهى أمانة ومسرة وبوسيدون اكسبريس ونما اكسبريس وعلى متنهم 398 راكب و90 شاحنة بضائع و14 شاحنة عفش ركاب و42 سيارة.
 
على جانب آخر،يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 978 راكب و تداول 121 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 383 راكب و 18 براد و7 تريلا و33 سيارة،كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 40 راكب و 18 براد و21 تريلا.
 
بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين آيلة و بريدج و على متنهم 352 راكب و 16 براد و 27 سيارة وغادرت السفينة سينا و على متنها 203 راكب و 19 براد و 22 تريلا و 6 سيارة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول و سفر 4613 راكب بموانئ البحر الأحمر و تداول 276 شاحنة

هيئة الموانى

اخبار المحافظات

البحر الاحمر

نويبع

ميناء سفاجا

موانى البحر الاحمر

اخبار موانى البحر الاحمر




لا تفوتك
حماس: الوساطة المصرية نجحت فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة

حماس: الوساطة المصرية نجحت فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة

فيديو.. وزير التعليم العالى: 23% من طلاب الثانوية العامة مجموعهم تجاوز 95%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 23% من طلاب الثانوية العامة مجموعهم تجاوز 95%

كوبر يلخص أسباب الخروج المبكر من مونديال روسيا فى "صفحة ونص".. الخواجة فى تقريره: تسلمت الفراعنة جثة هامدة.. قلة الخبرة وغياب التركيز سبب الهزائم الثلاثة.. ولا أعلم شيئا عن استغلال صلاح فى واقعة رئيس الشيشان

كوبر يلخص أسباب الخروج المبكر من مونديال روسيا فى "صفحة ونص".. الخواجة فى تقريره: تسلمت الفراعنة جثة هامدة.. قلة الخبرة وغياب التركيز سبب الهزائم الثلاثة.. ولا أعلم شيئا عن استغلال صلاح فى واقعة رئيس الشيشان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة