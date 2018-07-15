وصول و سفر 3212 راكب بموانئ البحر الأحمر و تداول 589 شاحنة

السويس- سيد نون

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى الرياض والحرية2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 719 راكب و130 شاحنة و61 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال أربع سفن وهى أمانة ومسرة وبوسيدون اكسبريس ونما اكسبريس وعلى متنهم 398 راكب و90 شاحنة بضائع و14 شاحنة عفش ركاب و42 سيارة.

على جانب آخر،يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 978 راكب و تداول 121 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 383 راكب و 18 براد و7 تريلا و33 سيارة،كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 40 راكب و 18 براد و21 تريلا.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين آيلة و بريدج و على متنهم 352 راكب و 16 براد و 27 سيارة وغادرت السفينة سينا و على متنها 203 راكب و 19 براد و 22 تريلا و 6 سيارة.