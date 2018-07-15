وسائل إعلام روسية: أكثر من 3 ملايين شخص حضروا مباريات كأس العالم

موسكو (أ ش أ)

أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الأحد، بأن هناك أكثر من 3 ملايين شخص حضروا مباريات كأس العالم التى أقيمت فى روسيا عام 2018.

وأشارت الوكالة إلى حضور ما مجموعه 3.031.768 شخصًا المباريات الـ 64 لبطولة هذا الصيف بمعدل حضور بلغ 371ر47 شخصًا.

ووفقا للفيفا، سجلت 4 بطولات فقط من كأس العالم السابقة حضور أكثر من ثلاثة ملايين متفرج، فى حين، سجلت بطولة عام 1994 فى الولايات المتحدة الرقم القياسى فى حضور الجماهير، عندما شاهد ما مجموعه أكثر من 3.59 مليون مشجع المباريات فى الملاعب.