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الأحد، 15 يوليه 2018 10:53 م
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وزير خارجية الإمارات: المصالحة التاريخية بين إثيوبيا و إريتريا فى صالح المنطقة

الأحد، 15 يوليه 2018 10:33 م
وزير خارجية الإمارات: المصالحة التاريخية بين إثيوبيا و إريتريا فى صالح المنطقة أنور قرقاش
كتب هيثم سلامة
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أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى، أن المصالحة التاريخية بين إثيوبيا وإريتريا فى صالح المنطقة.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر:" المصالحة التاريخية بين إثيوبيا وإريتريا فى صالح المنطقة ونتائجها ستترك أثرا إيجابيا في المرحلة القادمة".

وكانت قد ذكرت وسائل الإعلام الرسمية فى إثيوبيا، أن الرئيس الإريترى إسياس أفورقى وصل إلى مطار أديس أبابا اليوم أمس السبت فى زيارة تستمر لثلاثة أيام وذلك بعد أيام من إعلان الجارتين انتهاء "حالة الحرب" بينهما وكان رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد فى استقبال الرئيس الإريترى بالمطار.

أنور قرقاش
أنور قرقاش

 


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أنور قرقاش

وزير خارجية الإمارات

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إثيوبيا

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