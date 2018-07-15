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وزير الداخلية يشكر رجال الشرطة لنجاحهم فى كشف غموض حادث أطفال المريوطية

الأحد، 15 يوليه 2018 12:09 م
وزير الداخلية يشكر رجال الشرطة لنجاحهم فى كشف غموض حادث أطفال المريوطية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
كتب محمود عبد الراضي ـ بهجت أبو ضيف
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وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الشكر لرجال الشرطة "العيون الساهرة" الذين واصلوا الليل بالنهار، وسابقوا الزمن، من أجل فك غموض أبشع جريمة وقعت خلال الفترة الماضية، بالعثور على جثث 3 أطفال، وتبين أن والدتهم وراء ارتكاب الجريمة بغلقها الشقة عليهم واندلاع حريق مما أدى لوفاتهم.

جاء ذلك، بعدما بذل رجال الشرطة جهود خرافية، من خلال فريق بحث ضخم ضم عدد من القيادات الأمنية وضباط الشرطة بقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة.

ويؤكد سرعة ضبط الجناة وكشف غموض الواقعة على ما وصلت إليه الأجهزة الأمنية من قدرات فائقة في مجال التدريب، التي طالما اهتم بها وزير الداخلية.

نجاح الأمن في فك غموض قضية قتل هي الأبشع من نوعها، يؤكد لجوء الأجهزة الأمنية لاستخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتطويعها في مجال الأمن الأمني لخدمته مما يوفر وقتاً ومجهوداً.

جاء ذلك بعدما أعلنت  وزارة الداخلية تفاصيل، نجاح الأجهزة الأمنية فى كشف غموض وتحديد، وضبط مرتكبى واقعة العثور على ثلاثة جثث لأطفال بالطريق العام بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

 


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