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وزير الداخلية العراقى: قوات الأمن تحمى المتظاهرين والممتلكات العامة

الأحد، 15 يوليه 2018 10:09 ص
وزير الداخلية العراقى: قوات الأمن تحمى المتظاهرين والممتلكات العامة الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أكد وزير الداخلية قاسم الأعرجى اليوم الأحد، أن القوات الأمنية تعمل على حماية المتظاهرين المطالبين بتحسين الخدمات الحكومية وعدم التجاوز على حقوقهم المشروعة.

وقال الأعرجى - فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز ) الإخبارية، أن الجميع لايرغب بمشاهدة مظاهر التجاوز على الممتلكات العامة ومن يفعل ذلك سيتم التعامل معه وفقا للقانون .

وكانت مناطق عدة فى جنوب العراق قد شهدت تظاهرات متفرقة شارك فى كل منها عشرات الأشخاص وتخلل بعضها أعمال عنف خاصة فى مدينة البصرة احتجاجا على تردى الخدمات الحكومية.

وأفادت تقارير إخبارية اليوم بأن قوات مكافحة الشغب العراقية أطلقت القنابل المسيلة للدموع، فى محاولة لتفريق المحتجين الذين اقتحموا مقر محافظة البصرة. مضيفة أن القوات الأمنية فى البصرة أمرت بإعادة الموظفين الحكوميين فى حقول النفط والغاز إلى منازلهم، مع تكثيف الانتشار الأمنى حول تلك الحقول.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت تخصيص 3 مليارات دولار للاستثمار والتنمية فى البصرة، فى مسعى لاحتواء التظاهرات المستمرة ضد تردى الأوضاع الاقتصادية.

 


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