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وزير التعليم العالى ينتقد ارتفاع نسب النجاح بالثانوية: فيه حاجة مش منطقية (فيديو)

الأحد، 15 يوليه 2018 11:35 م
وزير التعليم العالى ينتقد ارتفاع نسب النجاح بالثانوية: فيه حاجة مش منطقية (فيديو) وزير التعليم العالى
كتب محسن البديوى
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن الحاصلين على أكثر من 95%، فى علمى علوم، يمثلون ما يقرب من 23% من الناجحين، وهذا الرقم كبير، كما أن هناك 140 ألف طالب مجموعهم أكبر من 75%، بنسبة 85% من بين الناجحين.

وأضاف وزير التعليم العالى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أنه يوجد 4% فقط فى الفرع الأدبى حصلوا على درجات أعلى من 95%، لكن التحليل الأولى لنتائج علمى علوم يؤكد أن هناك أشياء غير منطقية، معقبًا :"فيه حاجة مش منطقية فى عملية التقييم والقياس، فى الثانوية العامة، وأكيد أنها ليست منضبطة لأن الطلاب اعتمدوا على الحفظ والتلقين والدروس الخصوصية والملزمات، ومش دا اللى إحنا عاوزينه، ولا بد من منطق لقياس المهارات بين الطلاب".

 

وتابع: " 15% من الطلاب اللى جابوا 98% و 99% واللى بيدخلوا كليات الطب والصيدلة والكليات التى يطلق عليها كليات القمة لا يتفوقون فى أول سنة جامعية لهم، وليس بالضرورة أن المجموع الكبير دليل على تفوق الطلاب عندما يلتحقون فى تخصص معين"، مؤكدًا أن النظام التعليمى الجديد للثانوية العامة سيعالج الكثير من المشاكل الموجود، وسيعتمد على قياس المهارات المختلفة للطلاب.

 

وواصل حديثه قائلا: "أضفنا 16 كلية و 3 معاهد جديدة فى الكليات لاستيعاب وإتاحة التعليم بمصر، ولا يوجد ناجح فى الثانوية لن يكون له مكان فى الجامعات المصرية"، مشيرًا إلى أن قانون الجامعات الدولية الأول من نوعه فى مصر حيث يتيح للجامعات العالمية إنشاء فروع على الأراضى المصرية، وسيكون هناك منح دراسية للمتفوقين.

 


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وزير التعليم العالى

خالد عبد الغفار

الثانويه العامه

كليات القمه

برنامج العاشره مساء

وائل الابراشى




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