وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحان الدور الثانى للثانوية العامة

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمد جدول امتحان الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية للعام الدراسى الحالى 2017/2018، وذلك لطلاب الثانوية العامة والمتفوقين والمكفوفين .

وفى سياقٍ متصل أعلن الدكتور رضا حجازى – رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثانى بمشيئة الله - تعالى – اعتبارا من يوم السبت الموافق 11/8/2018 وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 20/8/2018.

وجداول الامتحان المعتمدة كالتالى.











