وزارة الإعلام الكويتية تؤكد دعمها للفعاليات الإعلامية والثقافية فى مصر

أكد فيصل المتلقم وكيل وزارة الإعلام الكويتية المساعد لقطاع الإعلام الخارجى أهمية التعاون الإعلامى بين مصر والكويت والسعى المشترك لتفعيله ودفعه قدما للأمام عبر العديد من البرامج والفعالبات بما يتواكب مع التطور الكبير الذى تشهده العلاقات الثنائية المتميزة فى شتى المجالات .

وأوضح المتلقم أنه بدأ زيارة للقاهرة أمس تستمر عدة أيام يشارك خلالها فى الاجتماع التنسيقى لجامعة الدول العربية للجهات العربية المشاركة فى الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب المقرر انطلاقه فى يناير المقبل كما يقوم بزيارة لعدد من المؤسسات الصحفية لبحث آفاق التعاون فى المجال الإعلامى واستعراض سبل تعزيزه فى المرحلة المقبلة .

وأشار إلى حرص وزارة الإعلام الكويتية على استمرار التواصل مع الفعاليات الاعلامية فى جمهورية مصر العربية بما يتواكب مع النمو المشهود فى العلاقات الأخوية بين البلدين .

وفيما يتعلق باجتماعات الجامعة العرببة أكد المتلقم دعم دولة الكويت للمشاركة العربية فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته القادمة باعتبار أن الجامعة العربية هى ضيف الشرف للمعرض فى تلك الدورة. مشيرا إلى حرص بلاده على مساندة جهود الأمانة العامة للجامعة العربية فى كافة المجالات لاسيما فو المجال الاعلامى والثقافى.

وأضاف أن دولة الكويت ممثلة بكافة القطاعات المعنية سواء كانت ثقافية أو اعلامية وغيرها تشارك بشكل سنوى فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب تقديرا لدوره واسهامه فى نشر الكتاب وتعزيز الروابط بين المثففين والمبدعين العرب .

يضم الوفد الكويتى المشارك فى الاجتماعات كلا من مدير إدارة الاصدارات والمعارض بوزارة الإعلام أحمد المشعل وهادى العجمى من مكتب وكيل الاعلام الخارجى.