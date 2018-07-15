هلال القمر يقترن بالزهرة الليلة وغدا بسماء الوطن العربى فى مشهد استثنائى

تشهد سماء المنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الأحد وغدا الاثنين 15 و16 يوليو 2018 والانتقال نحو بداية الليل، وقوع هلال قمر ذى القعدة قرب كوكب الزهرة فى منظر استثنائى مشاهد بسهولة بالعين المجردة وهى فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافى.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه سيلاحظ أن هلال القمر مساء اليوم الأحد سيقع إلى أسفل كوكب الزهرة وإلى يسار القمر (بالنسبة للراصد) يظهر نجم قلب الأسد بلونه الأبيض المزرق وستشكل هذه الاجسام مثلث سماوى.

وتابعت أنه فى مساء يوم الإثنين سيكون القمر قد غير مكانه نتيجة لحركته حول الأرض وابتعد عن نجم قلب الأسد وارتفع فى قبة السماء أعلى كوكب الزهرة وسوف تقع هذه الأجسام سويا فى خط مستقيم تقريبا.

وأشارت إلى أنه حاليا كوكب الزهرة يظهر مثل الأحدب عند رؤيته من خلال التلسكوب وبحلول منتصف أغسطس سوف تتناقص إضاءته وسيظهر نصفه فقط مضاء بنور الشمس ، وبعد ذلك تستمر إضاءة قرص الزهرة تتناقص الى ان يصبح شكلة مثل الهلال عبر التلسكوب .

وتابعت : سوف يصل كوكب الزهرة إلى أقصى لمعانه بحيث يفوق وضعه الحالى فى الاعتدال الخريفى 2018 وسيكون قرصه آنذاك مضاء بحوالى 25 % فقط بنور الشمس إلا أنه سيكون أقرب الينا ، وبعد ذلك سوف يغادر سماء المساء متنقلا لسماء الفجر فى أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن هلال القمر سيتحرك يوما بعد يوم مبتعداً عن موقع غروب الشمس متجها نحو الشرق عبر السماء وهى حركته الطبيعية فى مدارة حول الأرض وبعد سبعة أيام من الاقتران سوف يصل القمر لمرحلة التربيع الأول .