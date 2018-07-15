video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 05:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

هلال القمر يقترن بالزهرة الليلة وغدا بسماء الوطن العربى فى مشهد استثنائى

الأحد، 15 يوليه 2018 04:14 م
هلال القمر يقترن بالزهرة الليلة وغدا بسماء الوطن العربى فى مشهد استثنائى كوكب الزهرة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

تشهد سماء المنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الأحد وغدا الاثنين 15 و16 يوليو 2018 والانتقال نحو بداية الليل، وقوع هلال قمر ذى القعدة قرب كوكب الزهرة فى منظر استثنائى مشاهد بسهولة بالعين المجردة وهى فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافى. 

 

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه سيلاحظ أن هلال القمر  مساء اليوم الأحد سيقع إلى أسفل كوكب الزهرة وإلى يسار القمر (بالنسبة للراصد) يظهر نجم قلب الأسد بلونه الأبيض المزرق وستشكل هذه الاجسام مثلث سماوى.

 

وتابعت أنه فى مساء يوم الإثنين سيكون القمر قد غير مكانه نتيجة لحركته حول الأرض وابتعد عن نجم قلب الأسد وارتفع فى قبة السماء أعلى كوكب الزهرة وسوف تقع هذه الأجسام سويا فى خط مستقيم تقريبا.

 

وأشارت إلى أنه حاليا كوكب الزهرة يظهر مثل الأحدب عند رؤيته من خلال التلسكوب وبحلول منتصف أغسطس سوف تتناقص إضاءته وسيظهر نصفه فقط مضاء بنور الشمس ، وبعد ذلك تستمر إضاءة قرص الزهرة تتناقص الى ان يصبح شكلة مثل الهلال عبر التلسكوب .

 

وتابعت : سوف يصل كوكب الزهرة إلى أقصى لمعانه بحيث يفوق وضعه الحالى فى الاعتدال الخريفى 2018 وسيكون قرصه آنذاك مضاء بحوالى 25 % فقط بنور الشمس إلا أنه سيكون أقرب الينا ، وبعد ذلك سوف يغادر سماء المساء متنقلا لسماء الفجر فى أكتوبر المقبل.

 

جدير بالذكر أن هلال القمر سيتحرك يوما بعد يوم مبتعداً عن موقع غروب الشمس متجها نحو الشرق عبر السماء وهى حركته الطبيعية فى مدارة حول الأرض وبعد سبعة أيام من الاقتران سوف يصل القمر لمرحلة التربيع الأول .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القمر فى المحاق اليوم منهيًا دورة اقترانية حول الأرض

الكسوف يغازل الأرض.. الملايين يترقبون كسوفا جزئيا للشمس غدا.. البحوث الفلكية: قرص القمر يغطى 34% من الشمس.. وتكشف: يرى بالمحيطين الهادئ والهندى وأستراليا.. وجمعية فلكية: يستمر ساعتين و25 دقيقة ويتكرر 11 أغسطس

الفلك

القمر

ذو القعده

الزهره

كوكب الزهره




لا تفوتك
رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة