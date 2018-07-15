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الأحد، 15 يوليه 2018 12:45 م
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نيابة الموسكى تأمر بحجز صاحب محل وآخر لاتهامهما باحتجاز عاملين بالموسكى

الأحد، 15 يوليه 2018 12:10 م
نيابة الموسكى تأمر بحجز صاحب محل وآخر لاتهامهما باحتجاز عاملين بالموسكى حبس - صورة أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة الموسكى الجزئية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة حجز صاحب محل وزميله، لحين ورود تحريات المباحث لقيامهما باحتجاز عاملان وإجبارهما على التوقيع على إيصالات أمانة اعتقادا منه بأنهما وراء ارتكاب واقعة السرقة بسبب انقطاعهما عن العمل.

كشفت تحقيقات النيابة العامة ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الموسكى مفادها احتجاز شخصان داخل محل ملابس، وبالانتقال تم ضبط كلا من "أحمد.ج.ا.ا." 33 سنة تاجر ملابس ومالك المحل والسابق اتهامه فى القضية رقم 3260 لسنة 2016م الحدائق "مخدرات"، و"أحمد.خ.ع. ع." 35 سنة صاحب محل والسابق اتهامه فى قضية "آداب"، وبصحبتهما المجنى عليهما كلا من "مصطفى.ع.ب." 38 سنة عامل بالمحل والسابق اتهامه فى القضية رقم 414 لسنة 2015م العمرانية "مخدرات" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 2393 لسنة 2013م العجوزة "شيك" والمقضى فيها بالحبس سنة، و"وحيد.ع.ه.ب." 29 سنة عامل بذات المحل وبهما إصابات عبارة عن كدمات متفرقة بأنحاء الجسم، كما ضبط بحوزة المتهم الأول 9 إيصالات أمانه على بياض ممهورين بتوقيع المجنى عليهما.

وبسؤال المجنى عليهما اتهما المتهمين الأول والثانى باستدراجهما لمحل الواقعة بدعوى تسوية خلافات سابقة بينهما وبين المتهم الأول وفور وصولهما فوجئا بقيام المتهمين بالتعدى عليهما بالضرب محدثين إصاباتهما واحتجازهما كرها عنهما داخل المحل وإجبارهما على التوقيع على إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزة المتهم الأول.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة وقرر الأول أنه نظرا لسابقة قيامه بجرد البضائع بالمحل ملكه واكتشافه وجود عجز بمحتويات المحل واعتقاده بأن المجنى عليهما وراء ارتكاب واقعة السرقة بسبب انقطاعهما عن العمل، فاتفق مع المتهم الثانى على استدراجهما للمحل بدعوى إنهاء تلك الخلافات وعقب وصولهما قاما باحتجازهما كرها عنهما لإجبارهما على رد المسروقات، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق .


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