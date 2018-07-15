نيابة البساتين تقرر حبس عاطل 4 أيام لسرقته شركة عقارات بالبساتين

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة جهاز لاب توب من داخل شركة عقارات شهيرة بمدينة البساتين.

وكان بلاغا ورد للرائد أحمد مصلح، معاون أول قسم شرطة، من أفراد أمن شركة عقارات بدائرة القسم، يفيد اكتشافهم قيام عاطل بسرقة جهاز لاب توب من داخل مقر الشركة، وحاول أفراد الأمن القبض عليه إلا أنه لاذ بالفرار.

بالانتقال وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالشركة والشوارع المجاورة، وتتبع خط هروب المتهم، تبين اختبائه داخل عقار سكنى فى شارع مجاور للشركة، وتم القبض عليه وتبين أنه يدعى "س.م" 27 سنة، عاطل سابق اتهامه فى قضايا سرقة.

وبتفتيشه عثر بحوزته على جهاز اللاب توب المبلغ بسرقته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.