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نصابين قطر.. "تويتر" يكشف فضائح الحسابات المزيفة لدعم حكام قطر.. فيديو

الأحد، 15 يوليه 2018 01:27 ص
نصابين قطر.. "تويتر" يكشف فضائح الحسابات المزيفة لدعم حكام قطر.. فيديو تميم
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كشفت الإجراءات الجديدة التي نفذها موقع "تويتر" للتغريدات القصيرة عن حجم الكذب والتزييف الذي أصاب حسابات قيادات دولة قطر على "تويتر"، حيث تسبب حذف تويتر لأكثر من 70 مليون حساب مزيف فى انخفاض صادم لأعداد المتابعين لحكام وإعلاميي قطر على تويتر.
 
، وفى وقت سابق من هذا الأسبوع أعلن موقع التغريدات القصيرة عن حملة جديدة تهدف إلى إزالة الحسابات المقفلة والوهمية والتى تتصرف بشكل مثير للريبة، وأوضحت الشركة أن الحساب المقفل -فى معظم الحالات- هو حساب تم إنشاؤه بواسطة شخص حقيقى ولكن ظهر لاحقا تغييرات مفاجئة فى سلوكه.
 
وكان حساب أمير قطر تميم بن حمد، من أكثر الحسابات المتضررة على الموقع، فقبل الحملة كان يضم  2 مليون و600 ألف متابع، ولكن بعد الحملة أصبح عدد متابعيه على تويتر 232 ألف متابع فقط، وهو أمر سبب صدمة كبيرة لمستخدمى الموقع.
 
بعد كشف الحسابات الوهمية وحذفها، توالت تغريدات المشاهير والإعلاميين، حيث قال الإعلامى عمرو أديب: "أمير قطر فقد 2 مليون متابع من الموقع بتاعه بعد ما تويتر قررت تحذف المتابعين الوهميين، يعنى سموه كان مشغل ناس تتابعه على التويتر تؤيده وتؤيد السيد الوالد، كل شيء عندهم وهمى متابعين وهميين، أخبار وهمية، مسئولين وهميين، الدولة كلها وهمية".
 
فيما قال سعود القحطانى المستشار بالديوان الملكى السعودى: "صديقى السابق تميم بن حمد، ذبابك الإلكترونى المعروف بخلايا عزمى مات مع أول جرعة من  "بف باف" الحقيقة، تعبت وأنا أعلمك، واضح صعب تتعلم، لازم أطلع مثل جواز عزمى عشان تصدقنى".

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