video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 05:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب رئيس جامعة الزقازيق تشهد حفل تخرج طلاب كليتى التربية الرياضية بنين وبنات

الأحد، 15 يوليه 2018 03:55 م
نائب رئيس جامعة الزقازيق تشهد حفل تخرج طلاب كليتى التربية الرياضية بنين وبنات الدكتورة مرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث
الشرقية - حمدى عبد العظيم
إضافة تعليق

شهدت الدكتورة مرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث حفل تخرج طلاب وطالبات كليتى التربية الرياضية بنين وبنات وتكريم المتميزين والمتميزات فى الأنشطة الطلابية.

أقيم الحفل اليوم بقاعة المنتديات تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة بحضور وكلاء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس والخريجين وأولياء أمورهم .

 

وأعربت عسكر عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحفل وأنها دائماً ما تحرص على متابعة العروض المقدمة للكليتين فى المناسبات المختلفة خاصة عروض الاحتفال المتميزة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

 

وطالبت نائب رئيس الجامعة أبناءها الخريجيين أن يحرصوا على التواصل المستمر بالكلية والجامعة والإلمام بكل ما هو جديد ويواكب متطلبات سوق العمل، والتى تحدد اجتياز العديد من الدورات التدريبية فى اللغة والحاسب الآلى والتنمية البشرية .

 

من جانبه قال الدكتور مجدى الحسينى عميد كلية التربية الرياضية بنين إن اليوم هو حصاد لأربع سنوات دراسية كان فيها الطلاب وأساتذة الكلية على قدر المسئولية وأن الكلية بصدد فتح قنوات تعاون خلال الفترة القادمة بتنظيم دورات تدريبية لتهيئة الطلاب لسوق العمل وتجهيزه وإعداده وتنمية قدراته فى الروابط والصلات ممتدة والكلية تفتح أبوابها دائما أمامكم .

 

وهنأت الدكتورة إيمان سعد زغلول عميد كلية التربية الرياضية بنات الخريجين والخريجات وذويهم بهذا اليوم بعد إلتزام سنوات من الجهد والتدريبات شاركت خلالها كلية التربية الرياضية بنات فى العديد من العروض والمسابقات وكانت دائما مصدر فخر وتقدير حرصت خلالها إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس وطالباتها على التميز وتمثيل الكلية وجامعة الزقازيق تمثيلاً مشرفاً وكانوا على قدر المسئولية.

 

وقالت هنيئاً لكم اليوم طلبة وطالبات الكليتين بهذا الإحتفال وأطيب التمنيات بمستقبل مشرق وحياة عملية موفقة، كلية التربية الرياضية بنات الخريجيين والخريجات وذويهم بهذا اليوم بعد التزام سنوات من الجهد والتدريبات شاركت خلالها كلية التربية الرياضية بنات فى العديد من العروض والمسابقات، وكانت دائماً مصدر فخر وتقدير حرصت خلالها إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس وطالباتها على التميز وتمثيل الكلية وجامعة الزقازيق تمثيلاً مشرفاً وكانوا على قدر المسئولية، فهنيئاً لكم اليوم طلبة وطالبات الكليتين بهذا الاحتفال وأطيب التمنيات بمستقبل مشرق وحياة عملية موفقة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الزقازيق تقدم دورات لتدريب الكوادر التعليمية والقيادية والطلاب والخريجين

الشرقيه

اخبار الشرقيه

اخبار محافظه الشرقيه

اخبار المحافظات جامعة




لا تفوتك
رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة