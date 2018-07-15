نائب رئيس جامعة الزقازيق تشهد حفل تخرج طلاب كليتى التربية الرياضية بنين وبنات

شهدت الدكتورة مرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث حفل تخرج طلاب وطالبات كليتى التربية الرياضية بنين وبنات وتكريم المتميزين والمتميزات فى الأنشطة الطلابية.

أقيم الحفل اليوم بقاعة المنتديات تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة بحضور وكلاء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس والخريجين وأولياء أمورهم .

وأعربت عسكر عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحفل وأنها دائماً ما تحرص على متابعة العروض المقدمة للكليتين فى المناسبات المختلفة خاصة عروض الاحتفال المتميزة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وطالبت نائب رئيس الجامعة أبناءها الخريجيين أن يحرصوا على التواصل المستمر بالكلية والجامعة والإلمام بكل ما هو جديد ويواكب متطلبات سوق العمل، والتى تحدد اجتياز العديد من الدورات التدريبية فى اللغة والحاسب الآلى والتنمية البشرية .

من جانبه قال الدكتور مجدى الحسينى عميد كلية التربية الرياضية بنين إن اليوم هو حصاد لأربع سنوات دراسية كان فيها الطلاب وأساتذة الكلية على قدر المسئولية وأن الكلية بصدد فتح قنوات تعاون خلال الفترة القادمة بتنظيم دورات تدريبية لتهيئة الطلاب لسوق العمل وتجهيزه وإعداده وتنمية قدراته فى الروابط والصلات ممتدة والكلية تفتح أبوابها دائما أمامكم .

وهنأت الدكتورة إيمان سعد زغلول عميد كلية التربية الرياضية بنات الخريجين والخريجات وذويهم بهذا اليوم بعد إلتزام سنوات من الجهد والتدريبات شاركت خلالها كلية التربية الرياضية بنات فى العديد من العروض والمسابقات وكانت دائما مصدر فخر وتقدير حرصت خلالها إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس وطالباتها على التميز وتمثيل الكلية وجامعة الزقازيق تمثيلاً مشرفاً وكانوا على قدر المسئولية.

وقالت هنيئاً لكم اليوم طلبة وطالبات الكليتين بهذا الإحتفال وأطيب التمنيات بمستقبل مشرق وحياة عملية موفقة، كلية التربية الرياضية بنات الخريجيين والخريجات وذويهم بهذا اليوم بعد التزام سنوات من الجهد والتدريبات شاركت خلالها كلية التربية الرياضية بنات فى العديد من العروض والمسابقات، وكانت دائماً مصدر فخر وتقدير حرصت خلالها إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس وطالباتها على التميز وتمثيل الكلية وجامعة الزقازيق تمثيلاً مشرفاً وكانوا على قدر المسئولية، فهنيئاً لكم اليوم طلبة وطالبات الكليتين بهذا الاحتفال وأطيب التمنيات بمستقبل مشرق وحياة عملية موفقة .