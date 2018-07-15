نائب بالكونجرس: "الإخوان" قوة تثير الحقد وإعلانها جماعة إرهابية تأخر كثيرا

واشنطن(أ ش أ)

أقر رئيس لجنة الأمن القومى بمجلس النواب الأمريكى "رون دى سانتوس" بأن الولايات المتحدة فشلت فى مواجهة سلوك جماعة الاخوان المتطرف ودعمها للجماعات الارهابية.

وقال النائب الامريكى فى تصريحات لصحيفة "واشنطن فرى بيكون" إن العديد من الدول من بينها مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات قد أعلنوا الاخوان جماعة إرهابية..وتابع :إن الإخوان قوة تثير الحقد والكراهية وينبغى على السياسة الأمريكية أن تعكس هذه الحقيقة. مضيفا أن "إعلان الاخوان جماعة ارهابية أجنبية أمر تأجل كثيرا".

وقد تزامنت تصريحات رئيس لجنة الأمن القومى بمجلس النواب الأمريكى مع تجديد أعضاء الكونجرس جهودهم لإعلان الإخوان جماعة ارهابية دولية تدعم جماعات إرهابية أخرى تهدد المصالح الأمنية الأمريكية فى مختلف انحاء العالم.

وتقول الصحيفة الأمريكية أن جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الامن القومى بمجلس النواب الامريكى يوم الأربعاء الماضى بهدف دراسة التهديدات التى تمثلها جماعة الاخوان الارهابية والجماعات المرتبطة بها للولايات المتحدة ولمصالحها وكيفية مواجهتها هى بمثابة متابعة للجهود التى بدأت عام 2015 لاقناع ادراة الرئيس الأمريكى السابق باراك اوباما باعلان الاخوان جماعة إرهابية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من اعلان ادارة الرئيس دونالد ترامب عدة جماعات تابعة للاخوان جماعات إرهابية إلا أن الجماعة الأم أفلتت من هذه الاجراءات، وفى الوقت نفسه، فإن حلفاء للولايات المتحدة مثل تركيا وقطر يواصلون العمل مع الاخوان الارهابية وهو ما يثير قلق نواب بالكونجرس امثال دى سانتوس الذين يرون أن مثل هذه الدول تتعاون فى مجالات مختلفة مع ادارة ترامب التى فى نفس الوقت تعمل على مواجهة القوى المتطرفة فى الشرق الاوسط.

وقالت لجنة الأمن القومى بمجلس النواب الأمريكى على صفحتها عبر شبكة الانترنت إن "الاخوان جماعة متطرفة ساهمت فى انشاء شبكة تابعة لها فى اكثر من 70 دولة". لافتة إلى أنه بالرغم من أن ادارة ترامب أعلنت فى يناير 2017 أنها تدرس ادراج الاخوان كجماعة ارهابية إلا انه لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة فى هذا الصدد مما دفع الكونجرس إلى تولى زمام هذه الجهود.

وأوضحت الصحيفة الامريكية أن الجهود السابقة النى استهدفت اعلان الاخوان جماعة إرهابية خلال فترة الرئيس أوباما فشلت نظرا لما وصفته بالسياسة التى قامت على التعاون بوضوح مع الجماعة فى مصر وهى السياسة التى أثارت كثيرا من الاحتجاجات فى المنطقة. وأشارت إلى أن عددا من المنظمات المدنية الأمريكية المؤيدة للاخوان أمثال مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية المعروف باسم "كير" قد حشدت انصارها لمعارضة اعلان الولايات المتحدة الإخوان جماعة ارهابية. مضيفة أن منظمة "كير" والمنظمات المؤيدة لها شنت سلسلة من الانتقادات أوائل عام 2017 ضد السيناتور الأمريكى تيد كروز الذى كان قد قاد فى ذلك الوقت الجهود لإعلان الولايات المتحدة الاخوان جماعة إرهابية.