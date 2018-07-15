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الأحد، 15 يوليه 2018 04:11 م
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منسق الأمم المتحدة يطالب الأطراف بالتراجع خطوة للوراء لتفادى التصعيد على غزة

الأحد، 15 يوليه 2018 02:10 م
منسق الأمم المتحدة يطالب الأطراف بالتراجع خطوة للوراء لتفادى التصعيد على غزة نيكولاى ملادينوف
غزة (أ ش أ)
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قال نيكولاى ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية فى الشرق الأوسط : "إن غزة كانت بالأمس على حافة حرب حقيقية وهناك جهود كبيرة للابتعاد عن شبح هذه الحرب ولا أحد يريد هذه المواجهة".

وأضاف ملادينوف، خلال مؤتمر صحفى عقده فى غزة اليوم الأحد، "على جميع الأطراف التراجع خطوة إلى الوراء لتفادى التصعيد على حدود غزة بالإضافة للحفاظ على الأمن فى غزة بالتزامن مع إصلاح الوضع الإنسانى".

وطالب بضرورة إحياء عملية المصالحة بين حركتى فتح وحماس وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة الحكومة الشرعية، داعيا إلى ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة فى أقرب وقت.

وشدد ملادينوف على أن فشل المصالحة بين حركتى فتح وحماس سيؤدى إلى الفوضى وعدم الاستقرار .. مطالبا جميع الفصائل الفلسطينية أخذ المبادرة المصرية بجدية هذه المرة.

وقال منسق الأمم المتحدة للسلام :" هناك طريقة واحدة فقط لإنهاء التصعيد وهى استعادة الهدوء وإيقاف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية فى غزة" .. مرحبا بالجهود المصرية لفتح معبر رفح بصورة دائمة.

 


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نيكولاى ملادينوف

غزه

الامم المتحده

الضفه الغربيه




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