video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 07:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مميش: عبور 434 سفينة قناة السويس بحمولة 29.8 مليون طن فى 9 أيام

الأحد، 15 يوليه 2018 06:30 ص
مميش: عبور 434 سفينة قناة السويس بحمولة 29.8 مليون طن فى 9 أيام الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 8 أيام الماضية من الخميس قبل الماضى، وحتى الجمعة، عبور 434 سفينة بحمولة 29.8 مليون طن.
 
وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، على أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطورفي صناعة النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهوما أستعدت له إدارة القناة بنظرة إستباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والإستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.
 
وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الخميس عبرت القناه 41 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن، بينما عبرت يوم الجمعة القناه 43 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن، وأن يوم السبت عبرت القناه 50 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن ، كما عبرت يوم الأحد 48 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، فيما عبرت يوم الاثنين 47 سفينة بحمولة  2.9 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء  43 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن، كما عبرت يوم الأربعاء 58 سفينة بحمولة 4.3 مليون طن من الإتجاهين، فيما عبرت يوم الخميس 57 سفينة قناة السويس بحمولة 4.2 مليون طن، كما عبر يوم الحمعة  47 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 9 أيام فقط إلى 434 سفينة بحمولة 29.8  مليون طن.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قناة السويس تشهد عبور 387 سفينة بحمولة 26.3 مليون طن خلال 8 أيام

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

هيئه قناه السويس

اخبار قناه السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
حماس: الوساطة المصرية نجحت فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة

حماس: الوساطة المصرية نجحت فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة

فيديو.. وزير التعليم العالى: 23% من طلاب الثانوية العامة مجموعهم تجاوز 95%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 23% من طلاب الثانوية العامة مجموعهم تجاوز 95%

كوبر يلخص أسباب الخروج المبكر من مونديال روسيا فى "صفحة ونص".. الخواجة فى تقريره: تسلمت الفراعنة جثة هامدة.. قلة الخبرة وغياب التركيز سبب الهزائم الثلاثة.. ولا أعلم شيئا عن استغلال صلاح فى واقعة رئيس الشيشان

كوبر يلخص أسباب الخروج المبكر من مونديال روسيا فى "صفحة ونص".. الخواجة فى تقريره: تسلمت الفراعنة جثة هامدة.. قلة الخبرة وغياب التركيز سبب الهزائم الثلاثة.. ولا أعلم شيئا عن استغلال صلاح فى واقعة رئيس الشيشان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة