مميش: عبور 434 سفينة قناة السويس بحمولة 29.8 مليون طن فى 9 أيام

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 8 أيام الماضية من الخميس قبل الماضى، وحتى الجمعة، عبور 434 سفينة بحمولة 29.8 مليون طن.

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، على أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطورفي صناعة النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهوما أستعدت له إدارة القناة بنظرة إستباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والإستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الخميس عبرت القناه 41 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن، بينما عبرت يوم الجمعة القناه 43 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن، وأن يوم السبت عبرت القناه 50 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن ، كما عبرت يوم الأحد 48 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، فيما عبرت يوم الاثنين 47 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 43 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن، كما عبرت يوم الأربعاء 58 سفينة بحمولة 4.3 مليون طن من الإتجاهين، فيما عبرت يوم الخميس 57 سفينة قناة السويس بحمولة 4.2 مليون طن، كما عبر يوم الحمعة 47 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 9 أيام فقط إلى 434 سفينة بحمولة 29.8 مليون طن.