video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 09:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 5 أشخاص ونقل 1500 آخرين للمستشفى جراء موجة حر تجتاح اليابان

الأحد، 15 يوليه 2018 08:42 ص
مصرع 5 أشخاص ونقل 1500 آخرين للمستشفى جراء موجة حر تجتاح اليابان فيضانات اليابان
طوكيو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص ونقل أكثر من 1500 شخص إلى المستشفى نتيجة موجة الحر التى تجتاح حاليا اليابان.

وذكرت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية أن الوفيات وقعت فى خمس محافظات من بينها هيروشيما، حيث ارتفعت درجات الحرارة ما بين 33.5 و 37.4.

وفى أوكاياما، ذهب أكثر من 1000 متطوع للمساعدة فى تنظيف المنازل التى غمرتها الفيضانات وإزالة الحطام الناجم عن الأمطار الغزيرة والانهيارات الطينية، وتم علاج ما لا يقل عن 48 شخصا من الأمراض المرتبطة بدرجة الحرارة.

وحذرت وكالة الارصاد من أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة طوال الأسبوع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"آبى" يتعهد بتقديم المساعدات للمناطق المنكوبة جراء الأمطار بغرب اليابان

صور.. آثار مدمرة لفيضانات اليابان والآلاف يحاربون العطش

صور.. تراكم آلاف الأطنان من النفايات بسبب الفيضانات فى اليابان

تراكم آلاف الأطنان من النفايات بسبب الفيضانات فى اليابان

اليابان تجدد رخص القيادة المنتهية للمتضررين من كارثة الأمطار

اليابان

فيضانات اليابان

موجه حر باليابان

موجه حر

فيضانات




لا تفوتك
حماس: الوساطة المصرية نجحت فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة

حماس: الوساطة المصرية نجحت فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة

فيديو.. وزير التعليم العالى: 23% من طلاب الثانوية العامة مجموعهم تجاوز 95%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 23% من طلاب الثانوية العامة مجموعهم تجاوز 95%

كوبر يلخص أسباب الخروج المبكر من مونديال روسيا فى "صفحة ونص".. الخواجة فى تقريره: تسلمت الفراعنة جثة هامدة.. قلة الخبرة وغياب التركيز سبب الهزائم الثلاثة.. ولا أعلم شيئا عن استغلال صلاح فى واقعة رئيس الشيشان

كوبر يلخص أسباب الخروج المبكر من مونديال روسيا فى "صفحة ونص".. الخواجة فى تقريره: تسلمت الفراعنة جثة هامدة.. قلة الخبرة وغياب التركيز سبب الهزائم الثلاثة.. ولا أعلم شيئا عن استغلال صلاح فى واقعة رئيس الشيشان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة