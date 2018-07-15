مصرع 5 أشخاص ونقل 1500 آخرين للمستشفى جراء موجة حر تجتاح اليابان

طوكيو (أ ش أ)

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص ونقل أكثر من 1500 شخص إلى المستشفى نتيجة موجة الحر التى تجتاح حاليا اليابان.

وذكرت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية أن الوفيات وقعت فى خمس محافظات من بينها هيروشيما، حيث ارتفعت درجات الحرارة ما بين 33.5 و 37.4.

وفى أوكاياما، ذهب أكثر من 1000 متطوع للمساعدة فى تنظيف المنازل التى غمرتها الفيضانات وإزالة الحطام الناجم عن الأمطار الغزيرة والانهيارات الطينية، وتم علاج ما لا يقل عن 48 شخصا من الأمراض المرتبطة بدرجة الحرارة.

وحذرت وكالة الارصاد من أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة طوال الأسبوع.