مصرع عامل وربة منزل لتناولهما أقراص حفظ القمح عن طريق الخطأ بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى عامل وربة منزل بمركز شبين الكوم والباجور، مصرعهما، وذلك نتيجة تناولهما أقراص لحفظ القمح، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مستشفى شبين الكوم الجامعى باستقبالها "ف. ع. ع" 22 عاما مؤهل متوسط ومقيم قرية بهناى – دائرة المركز، جثة هامدة إدعاء تناول قرص لحفظ القمح .

بالانتقال والفحص وسؤال والد المتوفى 50 سنه، موظف بمديرية الطب البيطرى، قرر بتناول المتوفى قرص لحفظ القمح عن طريق الخطأ، ونفيا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنه لا يوجد إصابات ظاهرية، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4633 إدارى مركز الباجور لسنة 2018 م، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

كما تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى شبين الكوم الجامعى، بإستقبالها "ح .ص. س" 36 عاما ربة منزل ومقيمة قرية الماى – دائرة المركز، مصابة (حالة تسمم ) إدعاء تناولها قرص لحفظ القمح، وتوفيت عقب وصولها.

بالانتقال والفحص وسؤال زوجها "ا .ع. م" 44 عاما مقيم قرية الماى – دائرة المركز، قرربأنها كانت تعانى من إرتفاع بضغط الدم على إثر ذلك تناولت قرص لحفظ القمح عن طريق الخطأ، مما أدى إلى إصابتها التى أودت بحياتها، ونفيا الشبهة الجنائية، وبسؤال رجل الإدارة "س .ع. م" 71 عاما ومقيم بذات الناحية ، أورى بمضمون ما جاء .

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3922 إدارى مركز شبين الكوم لسنة 2018 م، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة .