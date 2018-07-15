مصرع طفلة غرقا بحمام سباحة فى إحدى القرى السياحية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات مصرعها غرقاً داخل حمام سباحة بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة لثلاجة الموتى بمستشفى الغردقة.

ورد بلاغ لمباحث شرطة السياحة بالبحر الأحمر من أحد الفنادق الواقعة بطريق الكورنيش بمدينة الغردقة بغرق طفلة تدعى "ريتاج . ا.ع" تبلغ من العمر 5 سنوات، داخل حمام السباحة بالفندق.

على الفور انتقل قوة من مباحث شرطة السياحة ومفتش الصحة، وتبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.