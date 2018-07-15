مصادرة طن دقيق بدون بيانات خلال حملة تموينية وتحرير 33 محضرا بالمنيا

كتب فريق المحافظات

حررت مديرية التموين بالمنيا 83 محضر مخالف وذلك خلال حملة تفتيشية نظمتها المديرية بالتعاون مباحث التموين وإدارة الرقابة التموينية بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية .

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين،فى بيان له اليوم إن الحملة أسفرت عن تحرير 8 محاضر مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة السلع الغذائية والغير غذائية، حيث جاءت المخالفات ما بين "عدم الإعلان عن الأسعار ـ عدم حمل شهادة صحية ـ ضبط سلع بدون فواتير" وأضاف انه تم مصادرة 1000 كيلو من الدقيق بدون فواتيرو32 لتر من زيت الطعام بدون بيانات .

وفى مجال متابعة ومراقبة البدالين التموينيين تم تحرير 17 محضر مخالف مابين "عدم الإعلان عن وصول السلع التموينيةـ عدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل ـ عدم الإعلان عن أسعار البوتاجاز".

وفى مجال مراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 58 محضر مخالف مابين "نقص بالوزن ـ عدم إعطاء بون صرف للمواطن ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ توقف بدون إذن ـ عدم الاحتفاظ بميزان حساس".