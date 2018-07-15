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مشروع قانون بالكنيست لمراقبة حسابات الفلسطينيين على مواقع التواصل

الأحد، 15 يوليه 2018 12:23 م
مشروع قانون بالكنيست لمراقبة حسابات الفلسطينيين على مواقع التواصل الكنيست الاسرائيلى - ارشيفية
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية أن لجنة التشريع والقانون بالكنيست صادقت اليوم الاحد على مشروع قانون مراقبة حسابات  الفلسطينين على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ، حيث وافقت على مشروع قانون "فيسبوك" والذى ينص على منح المحكمة الإسرائيلية صلاحية إزالة منشورات وصفتها بـ"تحريضية" على الإنترنت.

وقالت الصحيفة إن اللجنة صادقت على مشروع القانون تمهيداً لعرضه على الكنيست للمصادقة النهائية عليه، وبحسب القانون فستكون لدى المحكمة الصلاحية الكاملة بطلب من الشاباك أن تصدر أمراً  يحظر بوجبه نشر محتوى من قبل الفلسطينيين او نشره عبر الإنترنت بما فيها على "فيسبوك" أو "تويتر".

كما ينص القانون على منح الصلاحية للمحكمة لإصدار الأمر للشركات المزودة بإزالة محتوى تحريضى والذى يشكل مخالفة جنائية .

 

 


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