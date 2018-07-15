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الأحد، 15 يوليه 2018 04:10 م
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مسئول هندى: أمريكا والهند قد تجريان أول تدريب عسكرى ثلاثى القوات

الأحد، 15 يوليه 2018 02:40 م
مسئول هندى: أمريكا والهند قد تجريان أول تدريب عسكرى ثلاثى القوات الجيش الهندى ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)
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قال مسئول بارز فى وزارة الدفاع الهندية اليوم الأحد، إن بلاده والولايات المتحدة قد تجريان أول تدريب عسكرى ثلاثى القوات بينهما فى وقت لاحق من هذا العام، ويجرى التفاوض حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على شكل التدريب.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا" الهندية أن الأسلحة الثلاثة للقوات المسلحة الهندية والأمريكية سبق وأن أجرت مناورات عسكرية منفصلة، لكن هذه المرة ستكون الأولى التى ستجرى فيها الدولتان تدريبات مشتركة للجيش والقوات الجوية والبحرية.

ومن المحتمل أن يطرح الموضوع للمناقشة فى سبتمبر المقبل خلال حوار ( 2+2 ) الذى يضم وزير الشؤون الخارجية الهندى سوشما سواراج ووزيرة الدفاع نيرمالا سيثارامان من جانب، وعلى الجانب الآخر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس.

 


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