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الأحد، 15 يوليه 2018 07:33 ص
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مرور الإسكندرية يضبط 200 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

الأحد، 15 يوليه 2018 07:00 ص
مرور الإسكندرية يضبط 200 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات رادار مرورى
كتبت دينا الحسيني
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شنت الإدارة العامة لمرور الإسكندرية حملة أمنية مكبرة قادها اللواء جمال إبراهيم تحت إشراف اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، استهدفت مداخل ومخارج المدينة وطريق الكورنيش لضبط المخالفات وتسيير الحركة.

أسفرت الجهود خلال الفترة من 15 مايو وحتى 11 يوليو عن تحرير 3070 تصالح فورى فى الغرامات التى تقدر بـ50 جنيها وبلغت قيمة المخالفات المحصلة 153500 جنيه و4731 حالة تصالح فى الغرامات التى تقدر ب100 جنية وبلغ حجم المبالغ المحصلة 473100.

كما تم تحرير محاضر تصالح فورية فى الغرامات التى تقدر بـ150 جنيها وبلغ عدد المبالغ المحصلة 56500 جنيه، وبلغ حجم الأموال المحصلة فى مخالفات التصوير بالرادار 52486 جنيها.

وسحب ضباط مرور الإسكندرية التراخيص من 30348 سيارة مخالفة وضبط 47 سيارة للسير عكس الاتجاه، وتم ضبط 84 سيارة انتظار خاطئ تم سحبها بالأوناش المرورية و200 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة و81 قضية فرض إتاوات وبلغت حجم المخالفات 154813 مخالفة.


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