مرسوم أردوغانى يمكنه من إصدار تعليمات عسكرية دون الرجوع لوزير دفاع تركيا

كتب- هاشم الفخرانى

نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأحد، مرسوماً رئاسياً يقضى بإلحاق رئاسة الأركان التركية بوزارة الدفاع.

ويعطى المرسوم للرئيس التركى رجب طيب أردوغان صلاحية إصدار أوامر مباشرة لقادة القوات البرية والجوية والبحرية دون الرجوع لوزير الدفاع، ويلزم قادة القوات بتنفيذ الأوامر الصادرة على الفور ودون الحصول على موافقة أى سلطة أخرى.

ووفقًا لذلك، سيتم إلحاق رئيس الأركان العامة وقيادات القوات بوزارة الدفاع، وسيتم إدراج المخططات التنظيمية لهيئة الأركان العامة وقيادات القوات ضمن سلطات وزارة الدفاع.