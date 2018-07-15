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مرسوم أردوغانى يمكنه من إصدار تعليمات عسكرية دون الرجوع لوزير دفاع تركيا

الأحد، 15 يوليه 2018 12:58 م
مرسوم أردوغانى يمكنه من إصدار تعليمات عسكرية دون الرجوع لوزير دفاع تركيا اردوغان
كتب- هاشم الفخرانى
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نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأحد، مرسوماً رئاسياً يقضى بإلحاق رئاسة الأركان التركية بوزارة الدفاع.

ويعطى المرسوم للرئيس التركى رجب طيب أردوغان صلاحية إصدار أوامر مباشرة لقادة القوات البرية والجوية والبحرية دون الرجوع لوزير الدفاع، ويلزم قادة القوات بتنفيذ الأوامر الصادرة على الفور ودون الحصول على موافقة أى سلطة أخرى.

ووفقًا لذلك، سيتم إلحاق رئيس الأركان العامة وقيادات القوات بوزارة الدفاع، وسيتم إدراج المخططات التنظيمية لهيئة الأركان العامة وقيادات القوات ضمن سلطات وزارة الدفاع.

 


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الجيش التركى

رجب طيب أردوغان

تركيا

الرئيس التركى




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