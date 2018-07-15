محافظ كفر الشيخ : طرح المرحلة الأولى من الخطة العاجلة بتكلفة 111 مليون جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء السيد نصر،محافظ كفرالشيخ،اليوم الأحد،تطوير ورصف طريق أبوعمر لربط محور 30 يونيو بطريق المحلة الجديد بطول 2 كم بتكلفة 27 مليون جنيه، مؤكداً أن الطريق الجديد يهدف إلى مواجهة التكدس المرورى وقت الذروة وتحقيق سيولة مرور حركة السيارات للقادمين من طريق طنطا محور 30 يونيو إلى شرق وغرب عاصمة المحافظة، ولربط محور 30 يونيو بطريق المحلة الجديد والمتجهين إلى مركزي الحامول وبيلا، وغرب محافظتي الغربية والدقهلية، فضلاً عن تسهيل حركة المرور للقادمين من شرق عاصمة المحافظة إلى طريق كفرالشيخ / طنطا_القاهرة، دون الدخول إلى المدينة وذلك استكمالاً لخطة المحافظة بتخفيف التكدس وتسهيل حركة المرور وتحسين الخدمات للمواطنين من خلال شبكة طرق جيدة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان.

وقال محافظ كفرالشيخ،فى بيان له اليوم إنه سيتم رصف عدد من الطرق ضمن الخطة العاجلة للعام المالي الحالي 2018/2019، بتكلفة إجمالية تبلغ 54 مليون جنيه، تشمل إنشاء الطريق الدائري من تقاطع طريق "كفرالشيخ دسوق" باتجاه ميت الديبة مروراً بقرية الطواحنية، بطول 6 كيلو، لربط قرى مركز كفرالشيخ بقرى مركز قلين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ إنه سيتم رصف طريق معزور لربط مركزي الرياض والحامول بالرافد الدولي، بطول 11 كليو كما سيتم رصف طريق الشهابية ،الطريق الساحلي لربط قرية الشيخ مبارك بالطريق الساحلي ومصيف بلطيم، بطول 2 كيلو، ورصف طريق الكوبرى الأزرق المرابعين دقميرة سيدى غازي ،الكوم الطويل بطول 22 كيلو، لربط مركز كفرالشيخ بمركزي بيلا وسيدى غازى.

كما سيتم رصف طريق الخادمية الرملة أبومنيسى بطول 2 كيلو، لربط الخادمية بمركزى سيدى غازي وكفرالشيخ، ورصف طريق مصنع السكر ،سبعة الخريجين ، قرية 2و5 الغابات، بطول 7 كيلو، لربط قرى مكسيكو بطريق الرياض ، الحامول مصنع السكر.