video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 05:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ : طرح المرحلة الأولى من الخطة العاجلة بتكلفة 111 مليون جنيه

الأحد، 15 يوليه 2018 03:51 م
محافظ كفر الشيخ : طرح المرحلة الأولى من الخطة العاجلة بتكلفة 111 مليون جنيه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق
أعلن اللواء السيد نصر،محافظ كفرالشيخ،اليوم الأحد،تطوير ورصف طريق أبوعمر لربط محور 30 يونيو بطريق المحلة الجديد بطول 2 كم بتكلفة 27 مليون جنيه، مؤكداً أن الطريق الجديد يهدف إلى مواجهة التكدس المرورى وقت الذروة وتحقيق سيولة مرور حركة السيارات للقادمين من طريق طنطا محور 30 يونيو إلى شرق وغرب عاصمة المحافظة، ولربط محور 30 يونيو بطريق المحلة الجديد والمتجهين إلى مركزي الحامول وبيلا، وغرب محافظتي الغربية والدقهلية، فضلاً عن تسهيل حركة المرور للقادمين من شرق عاصمة المحافظة إلى طريق كفرالشيخ / طنطا_القاهرة، دون الدخول إلى المدينة وذلك استكمالاً لخطة المحافظة بتخفيف التكدس وتسهيل حركة المرور وتحسين الخدمات للمواطنين من خلال شبكة طرق جيدة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان.
 
وقال محافظ كفرالشيخ،فى بيان له اليوم إنه سيتم رصف عدد من الطرق ضمن الخطة العاجلة للعام المالي الحالي 2018/2019، بتكلفة إجمالية تبلغ 54 مليون جنيه، تشمل إنشاء الطريق الدائري من تقاطع طريق "كفرالشيخ  دسوق" باتجاه ميت الديبة مروراً بقرية الطواحنية، بطول 6 كيلو، لربط قرى مركز كفرالشيخ بقرى مركز قلين.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ إنه سيتم رصف طريق معزور لربط مركزي الرياض والحامول بالرافد الدولي، بطول 11 كليو كما سيتم رصف طريق الشهابية  ،الطريق الساحلي لربط قرية الشيخ مبارك بالطريق الساحلي ومصيف بلطيم، بطول 2 كيلو، ورصف طريق الكوبرى الأزرق المرابعين دقميرة سيدى غازي ،الكوم الطويل بطول 22 كيلو، لربط مركز كفرالشيخ بمركزي بيلا وسيدى غازى.
 
كما سيتم رصف طريق الخادمية الرملة أبومنيسى بطول 2 كيلو، لربط الخادمية بمركزى سيدى غازي وكفرالشيخ، ورصف طريق مصنع السكر ،سبعة الخريجين ، قرية 2و5 الغابات، بطول 7 كيلو، لربط قرى مكسيكو بطريق الرياض ، الحامول مصنع السكر.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس جمعية نساء مصر لبحث مشاكل الصيادين

خطة عاجلة

محافظه كفر الشيخ

محور 30 يونيو

سيدي غازي

الحامول

بيلا




لا تفوتك
رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة