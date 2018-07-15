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محافظ سوهاج يناشد المواطنين بسرعة صرف إذن سداد رسوم الفحص والمعاينة لسدادها

الأحد، 15 يوليه 2018 11:53 م
محافظ سوهاج يناشد المواطنين بسرعة صرف إذن سداد رسوم الفحص والمعاينة لسدادها محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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ناشد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضى أملاك الدولة بالمراكز والمدن والأحياء حتى ١٤ يونيو الماضى، بسرعة التوجه للمنظومة الإلكترونية بالديوان العام بالمحافظة لصرف إذن سداد رسوم الفحص والمعاينة، لسدادها قبل موعد أقصاه ٢٥ يوليو الجارى، مشددا على جميع المراكز والمدن والأحياء بالإعلان عن ذلك عبر الإذاعات المحلية المختلفة بكافة المراكز والمدن والأحياء والقرى.

 

وأوضح المحافظ فى بيان للمحافظة، أنه فى حالة عدم سداد رسوم الفحص والمعاينة يعد الطلب المقدم لاغيا وفقا للقانون، وسيتم إدراج الطلبات فورا التى لم يقوم أصحابها بسداد رسوم الفحص والمعاينة فى الإزالات، حيث سيتم تنفيذ كافة قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وذلك حرصا على استرداد كافة أراضى الدولة حفاظا عليها.

 

كما تهيب المحافظة بجميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضى أملاك الدولة وقاموا باستلام أذن سداد رسوم الفحص والمعاينة من خلال المنظومة الإلكترونية بالمحافظة، بسرعة التوجه إلى البنك لسرعة سداد الرسوم وذلك فى موعد أقصاه ٢٥ يوليو الجارى، مع العلم بأنه فى حالة عدم تسديد الرسوم سيعتبر الطلبات الخاصة بهم لاغية وفقا للقانون، ويعتبر ذلك عدم وجود جدية من المتقدمين.

 

وسيتم إدراج تلك الطلبات على الفور فى الإزالات، حيث ستبدأ حملات من الإزالات المكبرة لإزالة أى تعديات على أراضى الدولة لكل من لم يثبت الجدية ولم يقم بسداد رسوم الفحص والمعاينة خلال المدة المقررة.


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