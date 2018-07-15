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محافظ سوهاج: تغطية ترعة جرجا العوامر بتكلفه 41 مليون جنيه للحد من التلوث

الأحد، 15 يوليه 2018 07:47 ص
محافظ سوهاج: تغطية ترعة جرجا العوامر بتكلفه 41 مليون جنيه للحد من التلوث الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن البدء فى تغطية ترعة جرجا - العوامر - بيت داود بطول 3 كم وبتكلفة 41 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتغطية الترع والمساقى التى تمر وسط الكتلة السكنية بعدد من القرى، للحد من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف المحافظ، أنه تتم تغطية الترع والمصارف التى تخترق الكتل السكنية شديدة الكثافة، خصوصًا أنَّها تحتاج أعمال تطهير ومواجهة التلوث نتيجة إلقاء المخلفات على جانبى هذه المجارى وداخلها، علاوة على الحماية من مخاطر التعديات للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تغطية عدد من الترع والمصارف بمختلف قرى ومدن المحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية، والمشروعات الممولة من قرض البنك الدولى، وتأتى تلك المشروعات فى إطار جهود المحافظة، لتحقيق التنمية الشاملة، والارتقاء بالمستوى المعيشى والحضارى للمواطنين، ودعم قطاعات الرى والزراعة.

من جانبه، أوضح على يوسف ابوعقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، أن أعمال تغطية الترعة فى إطار المشروع القومى لتنمية الصعيد، حيث تم تسليم الموقع للشركة المنفذة لمشروع تغطية ترعة جرجا - العوامر - بيت داود بطول 3 كم وبتكلفة 41 مليون جنيه، وسوف يبدأ العمل خلال الأسبوع القادم، ويتم بالتعاون مع مديرية الرى بسوهاج، وسوف يتم الانتهاء من أعمال التغطية خلال عام.

 


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