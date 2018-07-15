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الأحد، 15 يوليه 2018 05:54 م
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محافظ الوادى الجديد يشهد دورة تدريبية بمشروع أنظمة الخلايا الشمسية.. صور

الأحد، 15 يوليه 2018 04:09 م
محافظ الوادى الجديد يشهد دورة تدريبية بمشروع أنظمة الخلايا الشمسية.. صور جانب من الفعاليات
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد فعاليات (الدورة التدريبية بمشروع انظمة الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة ) والتى نظمتها نقابه المهندسين المحافظة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة بحضور ومشاركة أكثر من 90 متدربا من أبناء المحافظة بمركزى الخارجة والداخلة بواقع 50 متدرب فى الخارجة و40 بالداخلة.

 

وأكد الزملوط، خلال فعاليات الدورة على ضرورة ثقل مهارات الشباب لإدارة مشروعات وشركات للطاقة الشمسية واستغلال مقومات المحافظه الطبيعية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم على مراحل تحويل عدد 586 بئرا حكوميا بالمحافظة وأكثر من 4000 بئر أهالى للعمل بالطاقة الشمسية، موضحًا أن المحافظة قد اتخذت خطوات جادة نحو العمل بالطاقة الشمسية والعمل على التوسع بها، حيث تم البدء فعليا والعمل بنظام الطاقة الشمسية فى بعض المصالح الحكومية ومنها ديوان عام المحافظة.

 

وأشار محافظ الوادى الجديد، إلى ضرورة إقدام الشباب على تكوين شركات والعمل فى مشروعات الطاقة الشمسية نظرا لأنها المستقبل، مؤكدًا على أنه سوف يتم تقديم كافه الدعم اللوجستى والمالى للشباب للبدء فى تلك المشروعات.

 

ومن جانبه أوضح عادل ربوح نقيب المهندسين بمحافظة الوادى الجديد، أن الدورة تهدف دعم انتشار استخدام الخلايا الفوتوفولتية أقل من 50 كيلو وات خاصة محطات توليد اللامركزية التى يتم تركيبها فوق اسطح المنازل والمبانى العامة والمصانع الكبيرة والمتوسطة والمنشات السياحية بقدرة اجمالية تقل عن 4 ميجاوات خلال خمس سنوات، وكذلك إلى تأسيس كوادر فنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا فى مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة.

جانب من الدورة
جانب من الدورة

 

المحافظ يشهد فعاليات الدورة
المحافظ يشهد فعاليات الدورة

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

دورة متخصصة عن الخلايا الشمسية
دورة متخصصة عن الخلايا الشمسية

 

أثناء عرض المحاور
أثناء عرض المحاور

 

 


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