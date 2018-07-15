محافظ الشرقية يستقبل أعضاء لجنة التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،أعضاء لجنة قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بوزارة التنمية المحلية، وذلك بحضور اللواء عصام جاد الله السكرتير العام المساعد،واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية المحلية.

وذلك فى إطار زيارتهم لمحافظة الشرقية، لمتابعة أداء الوحدات المحلية وإنتظام العاملين بها، ومستوى خدمة المواطنين وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ومراجعة تنفيذ الخطط الإستثمارية وما تم إنجازه خلال السنة المالية المنتهية، وسير العمل فى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وأعمال الإدارة الهندسية وقسم التنظيم ومتابعة مستوى النظافة والمبانى المقامة بدون ترخيص .

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية، أنه تم وضع خطة عمل محددة لتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم تكليف مدير إدارة المتابعة الميدانية بتشكيل لجان عمل للمرور بشكل مفاجئ على دواوين العمل بالمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، لتقييم الأداء ومتابعة الأعمال، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإعداد تقارير للعرض على المحافظ لمكافأة المجد ومجازاة المقصر .