محافظ السويس وممثلى مركز خدمات المستثمرين يناقشون فرص وآفاق الاستثمار

السويس- سيد نون

عقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة السويس، بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، وممثلى مركز خدمات المستثمرين ومكتب هيئة الاستثمار بالسويس، لمناقشة آفاق الاستثمار والفرص المتاحة الموجودة على أرض محافظة السويس، لإقامة مشروعات فى مجالات الزراعية والصناعية والسياحية والترفيهية.

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق بين محافظة السويس وبين المناطق الاقتصادية والصناعية وهيئة الاستثمار لتنشيط الاستثمار والمشروعات على أرض السويس، مؤكدًا على أن هناك مشروعات بالسويس على خريطة الاستثمار، منها 740 فدانا منطقة استثمارية، وأيضًا تم توقيع برتوكول بين محافظة السويس وزارة التموين لإقامة منطقة لوجستية على مساحة 30 فدانا بمنطقة عتاقة، ويوجد فرصة استثمارية كبيرة لإقامة مدينة المخلفات لتدوير جميع المخلفات ومدفن صحى بمنطقة وادى حجول، مؤكدًا على أننا قدمنا 16 فرصة استثمار تم الموافقة على 8 فرص منها، ويتم استكمال باقى الإجراءات مع الجهات المعنية بالاستثمار.

وطلب المحافظ عقد لقاء يضم هيئة الاستثمار والقيادات التنفيذية المعنية بالاستثمار لاستعراض آفاق الاستثمار فى السويس والتعاون والتنسيق مع هيئة الاستثمار، والدفع بقوة لتشجيع الاسثمار وأهمية تركيز الجهود فى اتجاه الاستثمار لإقامة مشروعات على أرض السويس، مؤكداً على أهمية ضم عناصر من مكتب هيئة الاستثمار ومركز خدمات المستثمرين إلى عضوية اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة السويس للاستفادة من خبراتهم والمشاركة وإبداء الرأى لدفع عجلة الاستثمار.

وأشار حامد إلى أن المحافظة عقدت عدة اجتماعات فى حضور القنصل الصينى ورئيس هيئة الاستثمار، وتم عرض عدد من فرص الاستثمار، مؤكداً على أن الاستثمار فرص لابد أن تستغل بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الاستثمار والترويج للفرص والتأكيد على مقومات الاستثمار لجذب المستثمرين.

واستعرض رئيس قطاع خدمات الاستثمار دور هيئة الاستثمار وإنشاء مراكز للمستثمرين لتقديم خدمة سريعة من خلال الشباك الواحد، بالإضافة إلى التسهيلات التى قدمت من قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمار بمصر، متحدثاً عن الخدمات التى تقدم والجهات الملحقة بمركز خدمات المستثمرين لإنجاز الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين وإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإقامة المشروعات الاستثمارية وخدمات تأسيس الشركات.

وقدم مسئول مكتب هيئة الاستثمار بالسويس عرض عن دور المكتب فى تقديم الخدمات للمستثمرين وتقديم المعلومات للفرص المتاحة للاستثمار على أرض السويس وشروط الفرص الاستثمارية الحقيقية.