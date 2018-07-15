محافظ السويس: رصف طريق السويس – الإسماعيلية بتكلفة 650 مليون جنيه

أعلن اللواء أحمد حامد محافظ السويس،تطوير ورصف طريق السويس – الإسماعيلية حتى قرية جنيفة بتكلفة 650 مليون جنيه،مشيرا إلى إنه شدد على هيئة الطرق والكبارى التنسيق مع استشارى المشروع للانتهاء من كافة الأعمال والتصميميات وتحديد موعداً لبدء أعمال الرصف والتطوير للطريق خلال الأيام المقبلة.

وأكد حامد فى اجتماع رؤساء الأحياء علي استكمال إنشاء الجزء الغربى لمصرف يوسف السباعى لحل مشكلة مياه الصرف الزراعي القادمة من قري شباب الخريجين والقطاع الريفي على طريق السويس / الاسماعيلية.

يذكر أن طريق السويس الاسماعيلية بداية من مزلقان المثلث وحتي قرية جنيفة يبلغ طوله 35 كيلو متر ويشمل 3 حارات فى كل اتجاه بعرض 24 متراً للأتجاهين وساحة انتظار علي الطريق لسيارات النقل الثقيل المتجهة إلى نفق الشهيد أحمد حمدى.