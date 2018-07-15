محافظ البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لبعض القرى والمناطق

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

اعتمدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة،المخططات التفصيلية لعدد من القرى بمدن ومراكز المحافظة، حيث اعتمدت المخططات التفصيلية لكل من لقرية الكوم التابعة للوحدة المحلية لقريه الساحل برشيد وتحديث المخطط التفصيلى لمنطقة المنشية "ب" بمدينة المحمودية وتعديل المخطط التفصيلي لمنطقة خلف شركة بيع المصنوعات بمدينة شبراخيت و تعديل المخطط التفصيلي لقري "شابور – كفر سلامون- كفر مجاهد" التابعة للوحدة المحلية لقرية شابور بمركز كوم حماده ، و تعديل خط التنظيم رقم 44 حارة الديب سابقا شارع المقدم حاليا بمدينة رشيد ليصبح بعرض 8م.

كما تم اعتماد المخطط التفصيلى لقرية النجيلي واولاد الشيخ التابعة للوحدة المحلية لقرية النمرية بمركز ابو المطامير و اعتماد خط التنظيم لشارع المدارس بعرض 16 م بقرية الابعادية بمركز دمنهور واعتماد خط التنظيم لشارع عزبة السبيل بالمحمودية.

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني ومدير وحدة مشروعات الصندوق الاجتماعي ومدير تطوير العشوائيات فى بيان لها اليوم إنه تم اعتماد عقد اتفاق اطار العمل بين محافظة البحيرة ومديرية الطرق والنقل لتنفيذ مشروع تشغيل وصيانة مشروعات البنية الاساسية لطريق كفر عسكر شنديد بمركز ايتاى البارود بطول 2 كم وجاري التنسيق مع مديرية الطرق للإشراف واتخاذ اجراءات الطرح لإتمام المناقصة المحدودة علي مستوى المحافظة.

كما تم الانتهاء من بناء عدد 5 عمارات بمنطقة الكسارة دور أرضي و 5 أدوار علوية بعدد وحدات 116 وحدة و 8 محلات وجاري التشطيب والاستلام قبل نهاية العام الحالي وذلك تحت اشراف جهاز الخدمة الوطنية و تم اعتماد جميع المخططات التفصيلية والحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي وفقا للقانون 119 لسنة 2008م ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمكاتب الاستشارية المنوطة بالقانون.