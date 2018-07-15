محافظ الإسماعيلية: طرح 2000 فرصة عمل للشباب بملتقى التوظيف نهاية يوليو

الإسماعيلية – جمال حراجى

ناقش اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، ما تم إتخاذه من إجراءات وترتيبات استعدادا لانطلاق ملتقى التوظيف الخامس الذى تنظمه المحافظة والمقرر له نهاية شهر يوليو الجارى.

وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ،بشأن تضافر كافة الجهود من أجل تقديم كافة سبل المساندة الكاملة والدعم للشباب، والعمل على حل مشاكلهم وقضاياهم والقضاء على البطالة، من خلال طرح المزيد من فرص العمل والتوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التى ستسهم في توفير آلاف من فرص العمل أمام الشباب إلى جانب التركيز على الاهتمام بالتدريب والتأهيل للشباب، وفقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

جاء ذلك خلال إجتماع حضره محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبدالله الزغبى السكرتيرالعام المساعد، والمستشار جمال عمار المستشار القانونى لمحافظة، ومحمد سالم مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشار المحافظ خلال الاجتماع إلى أنه تم التنسيق والتواصل مع عدد كبير من الشركات الإستثمارية بالمناطق الصناعية والحرة، وأنه تم التأكيد على مشاركة ما يزيد عن 30 شركة سوف تطرح 2000 فرصة عمل جديدة للشباب خلال الملتقى.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن هذا الملتقى، سوف يتيح ما يزيد عن ألفى فرصة عمل حقيقية للشباب، من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، ومبنية على طلب الجهات الإنتاجية، في مختلف المجالات الصناعية.

وأضاف محمد سالم مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين، أنه سوف يشمل الملتقى هذا العام بالإضافة إلى فرص العمل طرح فرص تدريب للشباب سواء الفرص التخصصية فى مجالات "الحاسب الآلي والمحاسبة واللغات" أو فرص التدريب المهنى لبعض الحرف، نجارة وتصنيع جلود وخياطة "علاوة على الفرص التمويلية من خلال جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وطرح فرص تصديرية لمنتجات المشروعات الشبابية عن طريق جهاز تنمية الصادرات والواردات.

كما أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه جارى حاليا إضافة مركزا جديدا لجراحات القلب بالمستشفى العام، يضم 14 سرير عناية مركزة لجراحات القلب، ووحدة لقسطرة القلب وذلك لتقديم خدمة طبية متميزة لمرضى القلب بمحافظات القناة وتوابعها.

و ذلك بحضور الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، و ذلك لاستعراض و متابعة الموقف التنفيذى لأعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمؤسسات الطبية بالمحافظة، وعلى رأسها متابعة الموقف التنفيذى لأعمال رفع كفاءة و تطوير مستشفى الإسماعيلية العام، و فى إطار استكمال خطة محافظة الإسماعيلية لتطويرالمنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية، للنهوض بمستوى الأداء لمختلف الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم للمواطنين

كما تم خلال الاجتماع إستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال تطوير و رفع كفاءة مستشفى أبو خليفة للطوارئ والحوادث، والمنتظرأن يتم إفتتاحها خلال شهر سبتمر القادم.