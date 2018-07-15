محافظ الإسكندرية يؤكد حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لزيادة الأنشطة الرياضة

الإسكندرية - جاكلين منير

شهد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية مساء اليوم ختام فاعليات مهرجان وحفل ختام الأنشطة الرياضية والشبابية لعام ٢٠١٧_ ٢٠١٨، وتكريم قيادات العمل الرياضى بالإسكندرية، والذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور محمد عرابى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وخلال كلمته؛ توجه المحافظ بالشكر إلى مديرية الشباب والرياضة على مجهوداتها التى تبذلها للارتقاء بالمنظومة الرياضية بالمحافظة، وأكد على أهمية الرياضة فى بناء الإنسان، مشيرا إلى أن الإسكندرية من الأماكن المتميزة من ناحية الرياضة، حيث تضم العديد من الرياضيين الحاصلين على البطولات الدولية والعالمية فى الرياضات المختلفة، كما يتواجد بها العديد من الأندية الرياضية المصرية العريق، وأكد حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لزيادة الأنشطة الرياضة بها، مشيدا بدور وزارة الشباب والرياضة ودعمها للرياضة والأندية ومراكز الشباب بالإسكندرية.

من جانبه، رحب الدكتور محمد عرابى بجميع الحضور والمشاركين بمهرجان ختام الأنشطة الرياضية، مقدما الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية على الدعم المستمر لأنشطة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، كما شكر جميع الهيئات الرياضية والشبابية وجميع القائمين وتعاونهم المثمر من خلال المشاركة بالأنشطة التى نفذتها الإدارة العامة للرياضة لهذا العام، وكذا الشكر لجميع العاملين بالإدارة العامة للرياضة للمجهودات التى بذلوها لإنجاح المشروعات القومية والمحلية التى نفذتها الإدارة خلال الفترة الماضية.

وخلال حفل الختام؛ تم عرض فيلم تسجيلى عن أنشطة الإدارة العامة للرياضة لعام ٢٠١٧_٢٠١٨، كما تم تكريم العاملين بقطاع الرياضة بالمديرية، والهيئات الشبابية والرياضية.

يذكر أن الفاعليات بدأت من ٩ يوليو الحالى بالصالة المغطاة بالنادى الأوليمبى، وشملت مسابقات رياضية ترفيهية بين الهيئات الرياضية والشبابية بفروع الشباب والرياضة، وكذا تكريم لاعبى المشروع القومى للناشئين والحاصلين على مراكز متقدمة خلال العام.