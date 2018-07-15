مجموعة السبع تطالب روسيا بـ"كشف دورها" فى اسقاط الطائرة الماليزية

أوتاوا (أ ف ب)

طالب وزراء خارجية مجموعة السبع الأحد، روسيا بـ"كشف دورها" و"التعاون فى شكل كامل مع الألية القائمة لتحديد الحقيقة وإحقاق العدالة لضحايا" الطائرة الماليزية (الرحلة إم إتش 17) التى أسقطت بصاروخ فوق أوكرانيا فى 2014.

وفى بيان فى ذكرى تحطم الطائرة الماليزية فى 17 يوليو 2014، اعتبر الوزراء أن ما توصل إليه فريق التحقيق "بالنسبة إلى دور روسيا فى تحطم" الطائرة هو "مقنع وذو دلالة ويثير قلقا كبيرا".

وخلص المحققون الدوليون إلى أن الصاروخ بوك الذى أسقط الطائرة الماليزية مصدره اللواء الـ 53 الروسى المضاد للطائرات المتمركز فى كورسك، لكن روسيا نفت ذلك.

وقال الوزراء فى بيانهم الذى نشرته كندا كونها تتولى حاليا رئاسة مجموعة السبع "نحن موحدون فى دعمنا لاستراليا وهولندا اللتين تطالبان روسيا بكشف دورها فى هذا الحادث والتعاون فى شكل كامل مع الألية (القائمة) لتحديد الحقيقة واحقاق العدالة لضحايا (الطائرة) وعائلاتهم".

وتحمل هولندا واستراليا موسكو مسؤولية نشر الصاروخ ومقتل مواطنيها، علما بأن عددا كبيرا من هؤلاء كانوا بين الضحايا الـ 298.

ويأتى هذا البيان قبيل لقاء يجمع الأحد الرئيس فلاديمير بوتين بنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، وقبل قمة تاريخية الاثنين، بين بوتين والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وإذ شددوا على "وجوب محاسبة المسؤولين عن أفعال مرفوضة مثل إطلاق الصاروخ بوك الروسى المصدر الذى اعترض وأسقط طائرة مدنية"، طالب وزراء مجموعة السبع والممثلة العليا للاتحاد الأوروبى روسيا "بالتعاون فورا وبحسن نية مع استراليا وهولندا والرد على أى أسئلة فى شأن أى انتهاك محتمل للقانون الدولى".

وتضم مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقدم الوزراء تعازيهم بالضحايا مجددا، وأكدوا "وحدة موقفهم ضد عدم محاسبة من يرتكبون أعمال عنف تهدد النظام الدولى".