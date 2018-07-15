مأساة أسرة بالمنيا طفلتها تحتاج إلى 3 عمليات جراحية فى المخ والساق

كتب فريق المحافظات

مأساة حقيقية تعيشها أسرة من محافظة المنيا تسكن فى حجرة واحدة لا يوجد بها حتى دورة مياه، تعيش بلا عائل بعد أن فشل الزوج فى توفير مسكن لزوجته وطفلتها حديثة الولادة والتى تحتاج إلى تدخل جراحى فى المخ والساق بعد ولادتها، أربعة حوائط فقط تضم بداخلها سيدة عجوز وابنتها التى تزوجت من الحداد وسكنت معه فى منزل والدته وبعد 20 يوما فقط طردوا الأم وأصبحوا فى الشارع يتنقلون من حجرة إلى حجرة حتى فشل الزوج فى إيجاد سكن لتلك الزوجة بعد أن حملت منه طفلا يحتاج إلى رعاية وجد الأب نفسه عاجزا عن توفير سكن لها فتركت المنزل وذهبت إلى والدتها التى تسكن فى حجرة واحدة حتى وضعت الأم الصغيرة حملها، وكانت تلك المأساة عندما علمت أن طفلها الصغير يحتاج إلى 3 عمليات جراحية وهى لا تملك من حطام الدنيا شيئا حتى شبكتها باعتها من أجل استكمال جهازها وأصبحت لا تملك شيئا.

تقول بدرية صلاح صابر 21 سنة وتقيم فى عزبة بدوى بالمنيا: إن حياتى تحولت لجحيم بعد أن وضعت نجلى الصغير وعلمت أنه يحتاج إلى تدخل جراحى بمبالغ كبيرة تزيد عن 70 ألف جنيه، وأنا من أسرة فقيرة كانت تبحث دائما عن زواجى ومع أول شاب يتقدم لى وافقت الأسرة.

وأوضحت بدرية قائلة: أنا عاجزة عن توفير حتى مسكن بالإيجار لأنى لا أملك فلوس الإيجار حتى والدتى مهددة بالطرد من الحجرة التى نسكن فيها بسبب عدم قدرتها على دفع الإيجار لأكثر من 6 أشهر متواصلة، وتابعت: ليس لى أمنية فى الحياة سوى علاج نجلى الصغير وحجرة تؤوينا وتسترنا .

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