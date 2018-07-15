لطلاب الثانوية العامة.. كيف تطلع على كراسة الإجابة المتظلم منها 11x خطوة

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة، اليوم السابع يقدم فى 11 خطوة شروط وضوابط الإطلاع على كراسة الإجابة داخل الكنترول.
1- الذهاب فى الموعد المحدد للطالب المدون فى إيصال التظلم.
2- يبدأ الإطلاع على كراسات البوكليت من التاسعة صباحا، حتى الواحدة ظهرا.
3- الإطلاع على صورة من كراسة الإجابة للمادة المتظلم منها.
4- كتابة الملاحظات فى نموذج معد لذلك يحصل عليه الطالب من الكنترول.
5- الملاحظات تشمل عدم تقدير جزئية من الأسئلة أو خطأ فى جمع الدرجات أو عدم احتساب الدرجة الأكبر.
6- يوقع الطالب على صورة كراسة الإجابة بعد الإطلاع عليها.
7- يمنع اصطحاب محمول أو مدرس المادة مع السماح بالدخول بملزمة أو نموذج للمادة.
8- على الطالب متابعة مندوب لجنة النظام والمراقبة بالمديرية حتى يحصل على نتيجة التظلم.
9- لا يتم تصحيح كراسة الإجابة من جديد.
10- يسترد الطالب مبلغ الـ 100 جنيه التى دفعها رسوم تظلم حال حصولة على درجات زيادة.
11- تخطر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مكتب التنسيق بنتيجة الزيادة.
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