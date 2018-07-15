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لطلاب الثانوية العامة.. كيف تطلع على كراسة الإجابة المتظلم منها 11x خطوة

الأحد، 15 يوليه 2018 12:51 م
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تطلع على كراسة الإجابة المتظلم منها 11x خطوة تظلمات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة، اليوم السابع يقدم فى 11 خطوة شروط وضوابط الإطلاع على كراسة الإجابة داخل الكنترول.

1- الذهاب فى الموعد المحدد للطالب المدون فى إيصال التظلم.
2- يبدأ الإطلاع على كراسات البوكليت من التاسعة صباحا، حتى الواحدة ظهرا. 
3- الإطلاع على صورة من كراسة الإجابة للمادة المتظلم منها.
4- كتابة الملاحظات فى نموذج معد لذلك يحصل عليه  الطالب من الكنترول.
5- الملاحظات تشمل عدم تقدير جزئية من الأسئلة أو خطأ فى جمع الدرجات أو عدم احتساب الدرجة الأكبر. 
6- يوقع الطالب على صورة كراسة الإجابة بعد الإطلاع عليها.
7- يمنع اصطحاب محمول أو مدرس المادة مع السماح بالدخول بملزمة أو نموذج للمادة.
8- على الطالب متابعة مندوب لجنة النظام والمراقبة بالمديرية حتى يحصل على نتيجة التظلم.
9- لا يتم تصحيح كراسة الإجابة من جديد.
10- يسترد الطالب مبلغ الـ 100 جنيه التى دفعها رسوم تظلم حال حصولة على درجات زيادة.
11- تخطر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مكتب التنسيق بنتيجة الزيادة.
 

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