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قضايا الدولة تباشر دعوى بإلغاء قرار إسقاط عضوية توفيق عكاشة من البرلمان بمذكرة دفاعها

الأحد، 15 يوليه 2018 12:12 ص
قضايا الدولة تباشر دعوى بإلغاء قرار إسقاط عضوية توفيق عكاشة من البرلمان بمذكرة دفاعها توفيق عكاشة
كتب محمد إبراهيم
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تباشر هيئة قضايا الدولة الدعوى المقامة فى الدائرة الأولى قضاء إدارى مجلس الدولة، من الإعلامى توفيق عكاشة، والتى تطالب بإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب.

وأعد مستشارى الهيئة مذكرة دفاعهم فى موضوع الدعوى مع المستندات التى ستقدمها للمحكمة بشأن أسقاط عضوية عكاشة.

وفى نفس الشياق أجلت الدائرة الأولى قضاء إدارى مجلس الدولة الدعوى التى حملت رقم 43215 لسنة 72 قضائية، لجلسة 13 أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن الدعوى ذكرت ، أن عكاشة انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابى على مستوى الجمهورية عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه دقهلية، فضلا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية.

كانت قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الطعن الذى حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية علّيا المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب وصرحت له بإقامة دعوى امام محكمة القضاء الادارى للاختصاص .

وكانت هيئة مفوضى مجلس الدولة بالمحكمة الادارية العليا ، قد أصدرت تقريرا قضائيًا أوصت، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.


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