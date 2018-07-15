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قبل النطق بالحكم..15معلومة عن إعادة محاكمة بديع و682 آخرين بـ"أحداث العدوة"

الأحد، 15 يوليه 2018 04:00 ص
قبل النطق بالحكم..15معلومة عن إعادة محاكمة بديع و682 آخرين بـ"أحداث العدوة" محمد بديع
كتب إيهاب المهندس
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أوشكت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، على كتابة كلمة النهاية، فى قضية إعادة محاكمة محمد بديع و 682 متهما بقضية "أحداث عنف العدوة"، بعد حجز القضية لجلسة 29 يوليو الجارى للنطق بالحكم، وهناك مجموعة من المعلومات حول الدعوى وهى:

1 ـ بالتزامن مع فض اعتصام رابعة العدوية شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، بالإضافة للتعدى على بعض المصالح الحكومية.

2 ـ فى منتصف عام 2014 قضت محكمة جنايات المنية بأحكام ما بين الإعدام والبراءة والمؤبد ضد المتهمين.

3 ـ فى 2 مايو 2015 ألغت محكمة النقض أحكام الإعدام والمؤبد والبراءة ليعاد محاكمة المتهمين من جديد.

4 ـ  3 يونيو 2015 نظرت محكمة الجنايات أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين فى الدعوى.

5 ـ  تعقد جلسات المحاكمة فى قاعة المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

6 ـ تنظر الدعوى محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين محمد ضياء عبد الظاهر ومحمد مصطفى عيسى، وسكرتارية أندراوس فهمى، وماجد منير.

7 ـ يواجه المتهمون العديد من التهم منها القتل، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

8 ـ المحكمة نظرت قرابة الـ 29 جلسة فى الدعوى حتى الآن.

9 ـ فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 15 مارس من عام 2016 قررت المحكمة برئاسة المستشار عمر سويدان إخلاء سبيل 269 متهمًا على ذمة القضية.

10 ـ فى الجلسة التى عقدت فى 28 نوفمبر 2016، ردد المتهمون هتافات ضد جماعة الإخوان ومرشدهم، ومنها "يسقط يسقط حكم المرشد".

11 ـ شاهد الإثبات بالجلسة النقيب أحمد رفعت يؤكد قيام المواطنين الشرفاء بتسليم جزء من الأسلحة المسروقة من مركز العدوة.

12 ـ المحكمة استمعت لمرافعة الدفاع فى 15 جلسة تقريبا.

13 ـ المحكمة سمحت لبديع بلقاء محاميه محمد طوسون خارج القفص الزجاجى.

14 ـ فى الجلسة المنعقدة باريخ 20 أغسطس 2018 فضت المحكمة أحراز القضية والتى ظهر فيها المتجمهرين يحملون أسلحة نارية، وكما أظهرت الفيديوهات لحظة اقتحام قسم العدوة.

15 ـ فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 مارس فضت المحكمة أحراز بداخلها أسلحة نارية وخرطوش وطلقات نارية عثر عليها بحوزة المتهمين.


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