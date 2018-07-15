قبلات المونديال.. شاهد تهنئة رئيسة كرواتيا لنظيرها الفرنسى

كتب محمود رضا الزاملى

قبلت رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش، نظيرها الفرنسى إيمانويل ماكرون وعانقته عقب فوز فريق بلاده بكأس العالم، عقب هزيمة منتخب كرواتيا فى مدرجات مباراة نهائى كأس العالم بين كرواتيا وفرنسا المقامة حاليا على ملعب "لوجنيكى".

واقتربت رئيسة كرواتيا، من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وقبلته وعانقته فى المدرجات، عقب فوز منتخب بلاده بكأس العالم .

وتأهل منتخب كرواتيا إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2018 بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف فى الدور قبل النهائى ليواجه فرنسا الذى تغلب على بلجيكا بهدف نظيف.











